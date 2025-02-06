С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Принимая мобильную связь как данность, как факт объективной реальности, даже те, кто использует мобильную связь, но признаёт и её негативные стороны, учредили Всемирный день отказа от мобильного телефона, или Всемирный день без мобильного телефона, который отмечается ежегодно 6 февраля.

Международный день бармена (англ. International Bartender’s Day) — профессиональный праздник, который отмечается во многих странах 6 февраля.

В этот день поминали Ксению Миласскую — христианскую святую, жившую в 5 веке, почитаемую православной церковью в лике преподобных.

Первый министр Франции герцог Ришелье составил новый документ, запрещающий дуэли. Благодаря энергичным действиям Ришелье, эдикт, подписанный Людовиком XIII 6 февраля 1626 года, на этот раз был результативным.

6 февраля 1886 года немецкий химик Клеменс Александр Винклер (нем. Clemens Alexander Winkler, 1838—1904) открыл химический элемент при анализе минерала аргиродита. Существование элемента за пятнадцать лет до его открытия расчетами предсказал Дмитрий Иванович Менделеев.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Провожаем уходящую осень и готовимся встретить красавицу-зиму! Одева тесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым февральским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.