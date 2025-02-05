Квебек приостановил ответные меры против США после того, как Трамп отложил тарифы на 30 дней

Несмотря на то, что Канада и США пока избежали тотальной торговой войны, премьер-министр Франсуа Лего считает, что пришло время искать новые рынки для экспорта квебекских товаров.

По словам Лего, Квебек должен изучить больше возможностей для ведения бизнеса с другими провинциями и в Европе, чтобы меньше зависеть от нашего южного соседа, поскольку в понедельник Канада получила 30-дневную отсрочку от американских тарифов, объявленных президентом Дональдом Трампом.

Он назвал отсрочку «хорошей новостью», но предупредил, что в дальнейших действиях президента еще много «неопределенности».

«Ясно, что с г-ном Трампом над нашими головами все еще висит возможность [введения тарифов], и это не очень хорошо для нашей экономики», – сказал он журналистам в Монреале.

Лего был готов ввести ответные меры против США, если бы тарифы Трампа вступили в силу во вторник, но сказал, что сейчас эти меры приостановлены. Это включает в себя изъятие американской алкогольной продукции с полок SAQ.

«Эти меры все еще рассматриваются, но мы не будем вводить их в действие, пока не подтвердится, что тарифы от г-на Трампа будут», – сказал он, предупредив, что канадцам следует ожидать „самого худшего“.

«Это подтверждает, что нам нужно приложить много усилий для диверсификации наших рынков, даже если тарифы будут приостановлены на 30 дней».

Он сказал, что его министр экономики, инноваций и энергетики Кристин Фрешетт займется повышением производительности труда в Квебеке и диверсификацией рынков.

Он сделал эти замечания после насыщенного дня встреч с представителями практически всех основных отраслей промышленности Квебека.

В понедельник премьер и его команда встретились с руководителями Desjardins Group и National Bank, а также с генеральными директорами Investissement Quebec и провинциального пенсионного фонда (Caisse de dépôt et placement du Québec). Лего и его министры также встретились с генеральным директором Hydro-Québec Майклом Сабиа, который заявил, что согласен ускорить инвестиции в 2025 году.

В выходные Лего пообещал защитить рабочие места в Квебеке и дать отпор тарифной угрозе Трампа.

«Вы можете сказать, что это не продлится долго, но так думать было бы опасно. Напротив, нам нужно готовиться к тому, что наша экономическая система будет нарушена в течение длительного периода времени. А в бизнесе, я могу сказать вам, нет ничего хуже неопределенности», – заявил он в социальных сетях.

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