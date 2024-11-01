Гуляем по Монреалю: парк Лафонтен и другие достопримечательности

Парки нашего города и другие достопримечательности

В центральной части Монреаля расположен парк Лафонтена, занимающий 36 гектаров, который представляет собой пространство для тихого, активного и культурного досуга. Основную площадь парка занимают деревья. Здесь можно найти два искусственных озера, соединенных друг с другом, где расположены водопад и фонтан. Летние месяцы привлекают в парк множество велосипедистов, роллеров и пловцов — в это время года действуют открытые бассейны. На территории парка находятся открытый театр, культурный центр, теннисные корты и футбольное поле. Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, проложены пешеходные дорожки и установлены скамейки. Среди достопримечательностей парка можно увидеть памятники известному писателю Феликсу Леклерку, генералу Шарлю де Голлю и премьер-министру Канады Луи-Ипполиту Лафонтену, в честь которого был назван этот парк.

Неоготическая Соборная Церковь Христа служит англиканским храмом для канадских гвардейских гренадеров. Строительство началось в 1859 году, и храм был освящён в 1867. Его характерные элементы — изящные стрельчатые арки и окна, а также великолепный каменный шпиль колокольни, поднимающийся над крышей. Однако в начале XX века мягкий грунт не смогла удержать тяжесть здания, и башня стала наклоняться. В 1940 году было принято решение заменить каменный шпиль на алюминиевый, высота которого составляет 38 метров. Церковь имеет форму креста. С правой стороны от алтаря расположена часовня святого Иоанна Иерусалимского, а с левой — баптистерий. Внутри здания царит торжественная атмосфера, поддерживаемая колоннами с арочными сводами и настенной росписью. Особую ценность представляет фреска «Тайная вечеря». Храм украшен скульптурами ангелов, лепниной на капителях колонн и витражами, изображающими библейские эпизоды. Прекрасный орган звучит не только во время богослужений, но также на концертах классической и органной музыки.

Парк Мон-Руаяль, расположенный на склонах одноимённой горы, был торжественно открыт в 1876 году. Проектом занимался знаменитый архитектор и ландшафтный дизайнер Фредерик Лоу Олмстед, который также является создателем Центрального парка в Нью-Йорке. Этот великолепный район для отдыха с искусственно созданным озером Бивер, просторными лужайками и садом скульптур, а также местами для пикников, пользуется популярностью как у жителей Монреаля, так и у туристов. В парке имеются две смотровые площадки. Первая, известная как Белведер Кондиаронк, была открыта в 1906 году. С неё открывается потрясающий вид на деловой район города, реку Святого Лаврентия и холмы Монтережи. С другой площадки виден Олимпийский стадион и плато Мон-Руаяль. Главной достопримечательностью парка является 31-метровый католический крест, на который в 1992 году, в день 350-летия Монреаля, установили памятную табличку с капсулой времени. Содержимое капсулы, включая рисунки детей о будущем города, будет открыто в 2142 году.

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