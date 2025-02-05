В США признали, что Россия выигрывает “гонку за господство” в Арктике

В США отметили, что Россия опережает других участников в “борьбе за влияние” в Арктическом регионе. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), РФ располагает развитой инфраструктурой, современным вооружением и крупнейшим ледокольным флотом в мире, что делает её сильнее США и Канады в этом плане.

WSJ указывает, что в северной части Северной Америки отсутствует необходимая военная инфраструктура. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), созданное в 1958 году, использует устаревшие спутниковые технологии, радары и авиабазы. Американские системы не могут зафиксировать новые российские гиперзвуковые ракеты, добавляет ТАСС.

Кроме того, в Арктике США не имеют глубоководных портов для крупных контейнеровозов, тогда как Канада располагает лишь одним, находящимся далеко от полярного круга. Доступ к северным регионам затруднен из-за плохой дорожной инфраструктуры.

Россия превосходит других в арктических операциях, оперируя более чем 30 ледоколами, среди которых атомные. В то время как у США всего три арктических ледокола, один из которых уже давно на службе, а другой вышел из строя. Вашингтон и Оттава планируют расширить свои ледокольные мощности, но эти инициативы ещё не реализованы.

Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность Арктики для страны. По данным Министерства транспорта РФ, на начало 2024 года Россия имела в своём ледокольном флоте 41 судно, из которых 34 – дизель-электрические, а 7 – атомные. В ноябре 2024 года был спущен самый мощный атомный ледокол проекта 22220 “Чукотка”, а в декабре введён в эксплуатацию атомный ледокол “Якутия”.

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