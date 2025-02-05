Два человека получили серьезные травмы в результате столкновения в Лонгёе

По данным полиции Лонгёй (SPAL), инцидент произошел в 1:15 утра в районе бульваров Мари-Викторин и Жан-Поль-Винсент.
Двое мужчин были срочно доставлены в больницу, где они находятся в критическом состоянии.
«Автомобиль был сильно поврежден», – сказал Франсуа Буше, представитель полиции Лонгёй.
«Точные обстоятельства, приведшие к столкновению, еще предстоит установить».
Ведется расследование.
Пассажиров ни в одной из столкнувшихся машин не было.
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