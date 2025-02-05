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Новости Два человека получили серьезные травмы в результате столкновения в Лонгёе
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Два человека получили серьезные травмы в результате столкновения в Лонгёе

Степан Артемьевский Фев 5, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Два человека получили серьезные травмы в результате столкновения в Лонгёе отключены 1 Просмотров

Двое мужчин, возраст которых – около 30 лет, получили серьезные травмы в результате столкновения в Лонгее на южном побережье Монреаля рано утром во вторник.

 

По данным полиции Лонгёй (SPAL), инцидент произошел в 1:15 утра в районе бульваров Мари-Викторин и Жан-Поль-Винсент.

Двое мужчин были срочно доставлены в больницу, где они находятся в критическом состоянии.

«Автомобиль был сильно поврежден», – сказал Франсуа Буше, представитель полиции Лонгёй.

«Точные обстоятельства, приведшие к столкновению, еще предстоит установить».

Ведется расследование.

Пассажиров ни в одной из столкнувшихся машин не было.

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