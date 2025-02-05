Канадские семьи стали меньше переезжать из-за стоимости жилья в крупных городах

С 1990 года доля канадских семей, которые переезжают, в том числе в пределах муниципалитетов, сократилась с почти 17,8 % до всего лишь 10,1 % в 2020 году.
«Эта тенденция отражает множество факторов, включая старение населения и изменения в технологиях, но стоимость жилья также играет свою роль», – заявил Алед аб Иорверт, заместитель главного экономиста CMHC, в своей статье в Интернете.
Он отметил, что невозможность переезда из-за высокой стоимости жилья ощущается как профессионалами, так и начинающими работниками, что снижает экономический рост в крупных городах.
Работодатели в городах с более дорогим жильем вынуждены предлагать более высокую зарплату, чтобы привлечь квалифицированных работников и компенсировать стоимость их жизни, что увеличивает расходы бизнеса и снижает производительность.
Анализ показывает, что Торонто, один из двух самых дорогих городов страны для покупки новой недвижимости, мог бы увеличить численность населения на 3 %, если бы удвоил количество вводимого жилья в течение следующего десятилетия.
Согласно отчету, многие связывают недостаток доступности жилья в Торонто и Ванкувере с ростом населения, однако данные показывают, что Калгари и Эдмонтон остаются относительно более доступными, несмотря на более быстрый рост населения в течение последних двух десятилетий, поскольку предложение жилья в них лучше сохраняется.
«Рост населения может быть обеспечен при наличии достаточного предложения жилья. С другой стороны, если предложение жилья недостаточно, увеличение числа прибывающих в город людей приведет к росту цен на жилье», – подчеркнул г-н Иорверт.
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