Канадские семьи стали меньше переезжать из-за стоимости жилья в крупных городах

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) утверждает, что высокая стоимость жилья ограничивает мобильность населения страны, поскольку канадцы считают слишком дорогими покупку или аренду жилья в тех городах, где они ищут работу.

С 1990 года доля канадских семей, которые переезжают, в том числе в пределах муниципалитетов, сократилась с почти 17,8 % до всего лишь 10,1 % в 2020 году.

«Эта тенденция отражает множество факторов, включая старение населения и изменения в технологиях, но стоимость жилья также играет свою роль», – заявил Алед аб Иорверт, заместитель главного экономиста CMHC, в своей статье в Интернете.

Он отметил, что невозможность переезда из-за высокой стоимости жилья ощущается как профессионалами, так и начинающими работниками, что снижает экономический рост в крупных городах.

«Выбирая место жительства и работы, жители Канады смотрят не только на возможное повышение зарплаты. Они должны реалистично оценивать стоимость жилья, если им придется переехать на новое место», – пишет аб Иорверт. Работодатели в городах с более дорогим жильем вынуждены предлагать более высокую зарплату, чтобы привлечь квалифицированных работников и компенсировать стоимость их жизни, что увеличивает расходы бизнеса и снижает производительность. Анализ показывает, что Торонто, один из двух самых дорогих городов страны для покупки новой недвижимости, мог бы увеличить численность населения на 3 %, если бы удвоил количество вводимого жилья в течение следующего десятилетия. Согласно отчету, многие связывают недостаток доступности жилья в Торонто и Ванкувере с ростом населения, однако данные показывают, что Калгари и Эдмонтон остаются относительно более доступными, несмотря на более быстрый рост населения в течение последних двух десятилетий, поскольку предложение жилья в них лучше сохраняется. «Действительно, увеличение предложения жилья позволяет контролировать цены на него по отношению к доходам, что привлекает людей», – пишет он. «Рост населения может быть обеспечен при наличии достаточного предложения жилья. С другой стороны, если предложение жилья недостаточно, увеличение числа прибывающих в город людей приведет к росту цен на жилье», – подчеркнул г-н Иорверт.

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