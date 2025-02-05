Школа в Монреале ввела запрет на использование мобильных телефонов в классе

Министр образования Квебека рассматривает возможность повсеместного запрета мобильных телефонов в школах.

В 2024 году телефоны были запрещены в классах, и ученики могли пользоваться ими только на переменах и во время обеда. В этом учебном году школа Westwood Junior School в Сен-Лазаре пошла еще дальше. Учительница Эмили Дауст-Кревье рада, что ей больше не приходится бороться со звонками телефонных уведомлений во время уроков и даже в коридорах.

«Они гораздо лучше сосредоточены, и, поскольку в обеденный перерыв у них нет мобильных телефонов, у них больше соблазна вернуться ко мне в обеденный перерыв, чтобы улучшить оценки или попросить об обратной связи», – сказала она в интервью CTV News.

Анна Халлер утверждает, что время, проведенное с телефоном на перемене и во время обеденного перерыва, не оказывало положительного влияния на учебную среду. Поэтому в этом учебном году был введен «запрет от звонка до звонка».

«В результате, особенно на переменах и во время обеда, мы наблюдаем снижение количества конфликтов. Мы видим позитивных, более счастливых учеников, более здоровые отношения. Мы видим, что ученики в классе сосредоточены на учебе», – говорит Халлер.

Халлер говорит, что управляющий совет убедился в том, что родители согласны с этим. Родительница Кэролайн Деджорди считает, что это хороший шаг.

«Они так привыкли к нему, что, возможно, испытывают небольшое беспокойство из-за его отсутствия. Но я считаю, что им будет полезно не зависеть от него постоянно», – сказала она.

Ученик 7 класса Джейкоб Дейли не так уверен. «Я не привязан к своему телефону. Честно говоря, я так не думаю. Мои родители говорят, что да, но я не всегда в нем», – сказал он.

Несмотря на то, что в школе проводятся внеклассные мероприятия, чтобы занять учеников, ученик 8 класса Вон Ким говорит, что иногда видит, как скучающие дети попадают в неприятности.

«Это сильно влияет на то, что большинство детей создают еще больший хаос из-за того, что им нечем заняться», – говорит Ким, добавляя, что ноутбуки все еще можно использовать для просмотра веб-страниц. «Большинство людей во время обеда смотрят YouTube и занимаются своими делами».

Цель школы – дать ученикам больше шансов сосредоточиться на выполнении заданий. Техник по поведению Рафаэль Тиррел говорит, что видит улучшения.

«Я бы сказал, что ситуация улучшается. Внимание к учителю, к плану урока».

На случай непредвиденных ситуаций всегда доступен телефон офиса.

Кроме стационарного телефона, с 7:50 до 14:20 студенты и большинство сотрудников учатся жить без этого устройства в кармане. «Трудно представить, что можно провести целых восемь часов без телефона. Он становится как дополнительная конечность!» – говорит Дауст-Кревьер.

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