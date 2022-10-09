Чтиво выходного дня: удивительная история «княжны Таракановой»

Смутное время стало золотой порой для самозванцев всякого рода: Лжедмитрии в количестве пяти штук, мнимый Петр III, принцесса Волдомир (больше известная как княжна Тараканова), объявившая себя дочерью Елизаветы Петровны.

Смутное время стало золотой порой для самозванцев всякого рода: Лжедмитрии в количестве пяти штук, мнимый Петр III, принцесса Волдомир (больше известная как княжна Тараканова), объявившая себя дочерью Елизаветы Петровны. Именно последнюю всячески проталкивал на российский престол литовский князь Кароль Радзивилл, мечтавший с помощью самозванки вернуть себе отошедшие по договору раздела с Россией и Пруссией земли.

Приобретя такую поддержку, «принцесса» сочинила себе новую жизнь, в которой ей отводилась роль новой императрицы. В ней Петр III должен был стать регентом при слишком маленькой для управления огромной страной сестре, а при достижении ею совершеннолетия спокойно отойти в сторону, освободив престол для юной Елизаветы Владимирской. Вместо этого царскую дочь сослали в Сибирь, откуда ей удалось сбежать, найдя себе приют в Европе. Емельян Пугачев назывался княжной сводным братом, который кровью и потом защищает честь семьи и подготавливает место для восстановления исторический справедливости.

В доказательство своих слов женщина показывала «завещание Елизаветы Петровны»: документы, якобы подписанные Петром I и Екатериной I. Вряд ли Радзивилл полностью поверил этой фантастической истории, но решил, что попытка – не пытка, а способ ослабить влияние правящей императрицы. В это же время он начал тайные переговоры с турецкой стороной о поддержке новоявленной принцессы. Женщина тоже не теряла времени даром: она старалась наладить переписку с влиятельными сановниками России, дабы те подтвердили высокий статус дочери прежней царевны.

Затея не увенчалась успехом: восстание Пугачева было успешно подавлено, а Турция пошла на переговоры с Россией, поэтому новоявленная принцесса турецким властям только мешала. Тогда девушка резко сменила тактику, обратив свое внимание на Алексея Орлова: брата бывшего фаворита Екатерины. К тому времени влияние Григория практически сошло на нет, так что письмо претендентки на престол, обещавшей всякие милости, поддержку и защиту, пришлось как нельзя более кстати.

Алексей Орлов думал недолго: вскоре он пригласил «Елизавету» в Пизу для переговоров. Поначалу женщина относилась к семейству Орловых с некоторой подозрительностью, но, почувствовав отношение к себе, как к особе королевской крови, стала все больше доверять своим новым покровителям. Постепенно деловые отношения перешли в страстный роман. Алексей предлагал даже жениться, но будущая императрица заявила, что официальные отношения они смогут оформить только после ее восшествия на российский трон.

В феврале 1775 года «будущая императрица Всея Руси» приехала в Ливорно, чтобы в присутствии адмирала осмотреть русскую эскадру. Увлеченная теплой встречей, салютом и криками «ура» русских моряков, женщина не заметила исчезновения своих людей и графа Орлова. А при входе в салон флагманского корабля ее арестовали.Конечно, не обошлось без участия бывшего любовника действующей императрицы. Алексей Орлов блестяще сыграл роль обиженного, смог завоевать доверие самозванки и незаметно для широкой общественности доставить ее в Санкт-Петербург без дипломатических сложностей.

Спустя четыре месяца «Елизавета» оказалась в Петропавловской крепости. Начались допросы. Екатерину больше всего интересовало происхождение женщины и список ее покровителей. Но получить ответы она так и не смогла: скорее всего княжна Тараканова (кстати, себя она так никогда не называла, это имя 20 лет спустя придумал французский дипломат, описывающий эпоху правления Екатерины) и сама не знала своих родителей. Правда от титула дочери Елизаветы она открещивалась, утверждая, что сама никогда не считала себя особой королевской крови.

Спешно отправленным в Европу агентам удалось узнать совсем немного. Место рождения, родители, положение – все оказалось окутанным тайной. Единственное, что удалось разведать, так это то, что девушка легко меняла имена, страны обитания, ухажеров. Большинство считали ее обычной содержанкой. Хотя назвать ее обычной было бы сложно: большинство околдованных ею мужчин были готовы пожертвовать всем ради благосклонной улыбки красавицы. Впрочем, ни одно правительство не поддержало ее притязания на российский престол, посчитав княжну Тараканову слишком несерьезным игроком. Проанализировав доклады, Екатерина II предложила пленнице объявить себя простолюдинкой и мошенницей, после чего покинуть Россию. Но та отказалась, предпочтя умереть под благородным титулом. Скорее всего на такое решение повлияла смертельная болезнь женщины.