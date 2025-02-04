В Канаде пригрозили «ошеломляющим» ответом США на введение пошлин

Канада готовит «поразительный» ответ на налоговые пошлины, введенные Соединенными Штатами, заявила Христя Фриланд, бывший министр финансов и претендент на пост лидера Либеральной партии, в интервью с CNN.

Она охарактеризовала шаг президента США Дональда Трампа как «экономическую войну».

«Мы не желаем этой конфронтации, но не собираемся уступать.

Канада удивит американцев своим ответом», — отметила Фриланд, не уточнив конкретные меры.

Дональд Трамп ранее объявил о вводе пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, установив 25% тариф на весь импорт из Северной Америки и 10% на продукцию из Азии.

Кроме того, Трамп предупредил о введении пошлин против товаров стран ЕС, если они не увеличат закупки американского газа и нефти.

По словам президента, торговый дефицит с ЕС составляет $300 миллиардов. Евросоюз и Великобритания несколько месяцев подготавливаются к различным сценариям в связи с данной ситуацией.

Политолог Люй Сян из Академии общественных наук Китая ранее заявил, что повышение тарифов может способствовать инфляции, росту жизненных расходов и усложнить контроль правительства.

Кроме того, это может негативно сказаться на китайских инвестициях в Мексику и Канаду.

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