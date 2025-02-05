Новый браузер Opera Air проводит сеансы медитации прямо во время работы

Opera запустила новый веб-браузер под названием Opera Air, разработанный с акцентом на осознанность и психологический комфорт пользователей.

Его минималистичный скандинавский дизайн с матовыми стеклянными элементами полностью соответствует данной концепции. Opera Air предлагает не только эстетичный интерфейс, но и уникальные функции для релаксации, сосредоточения и восстановления сил, которые обычно даны лишь в приложениях для медитации.

В браузере доступны четыре режима для перерывов: дыхательные практики, упражнения для шеи, медитация и полное сканирование тела. Дыхательные техники и медитация помогают снизить стресс, а упражнения для шеи способствуют расслаблению мышц. Полное сканирование тела — это принцип медитации, при котором внимание переносится на различные участки тела и ощущения. Пользователи могут выбирать длительность перерывов от трех до пятнадцати минут.

Ключевой чертой Opera Air является применение бинауральных ритмов. Эти ритмы создаются с помощью воспроизведения слегка разных частот в каждом ухе, создавая ощущение третьей частоты в мозге. Браузер предлагает несколько таких “усилителей”, способствующих творчеству, концентрации и расслаблению. Разработчики уверяют, что один из режимов даже помогает запоминать сны.

Старший директор по продукту Opera, Мохамед Салах, отметил, что, несмотря на привлекательность интернета, компания внедряет научные методы, чтобы помочь своим пользователям справляться с хаосом и порой негативным контентом сети. В отличие от обычных приложений для медитации, Opera Air встраивает практики осознанности непосредственно в интерфейс браузера, который используется каждый день.

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