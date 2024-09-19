Чтиво сегодняшнего дня: На сколько километров опускается Марианская впадина?

На нашей планете много загадочных мест. Они находятся не только на земле, но и под водой. Большинство из них по-прежнему остаются неразгаданными. К примеру, на сколько километров опускается Марианская впадина? Кажется, что ответ на этот вопрос уже давно найден.

На нашей планете много загадочных мест. Они находятся не только на земле, но и под водой. Большинство из них по-прежнему остаются неразгаданными. К примеру, на сколько километров опускается Марианская впадина? Кажется, что ответ на этот вопрос уже давно найден. Однако данные, полученные учёными 40-50 лет назад, потеряли свою актуальность. Более совершенная техника способна дать новую, иногда крайне неожиданную информацию. Марианскую впадину иначе называют жёлобом. Углубление в Тихого океана было обнаружено в 1870-х годах. Учёных мало интересовали глубинные рыбы водного источника. Они занимались установлением размеров природного очага. Технические возможности второй половины XIXвека были не настолько велики, чтобы определить точную глубину жёлоба. С помощью глубоководного лота удалось установить, что расстояние от поверхности воды до самой глубокой точки жёлоба оставляет не менее 8,3 км. Исследованием впадины занимались учёные, прибывшие к впадине на судне под названием «Челленджер», что на русский язык можно приблизительно перевести, как «бросающий вызов». Именно в честь этого судна была названа самая глубокая точка жёлоба – «Бездна Челленджера».

В ХХ веке учёные смогли получить более точные сведения о Марианской впадине. Оказалось, что от поверхности воды до «Бездны Челленджера» – 10,8 км. В ХХ веке удалось определить и давление на дне Марианской впадины. Оно составляет не менее 1086,3 атм. В 1957 году советские исследователи, изучавшие жёлоб, находясь на судне «Витязь», установили ещё большую глубину – 11 023 м. Также называлась цифра на 11 м больше. Однако и эти данные были подвергнуты сомнению. Скорость звука в воде зависит от её состава, который может периодически меняться. Даже незначительные изменения могут дать совершенно другие результаты. В середине 1990-х годов и в 2009 году назывались новые данные относительно глубины. Согласно последним исследованиям 2011 года, глубина жёлоба – 10 994 м. Тем не менее, и в наши дни исследователи избегают категоричности. Учёные допускают, что глубина может быть больше или меньше указанной цифры на 40 м. Вероятно, и давление на дне Марианской впадины отличается от ранее опубликованной информации.

Впадина считается самым крупным морским заповедником на Земле. Это национальный памятник Соединённых Штатов. Здесь запрещена добыча полезных ископаемых в крупных объемах. Плавать над самым большим морским заповедником в мире разрешается. Любому любителю географии обязательно захочется узнать, что на дне Марианской впадины находится? В этом месте полностью отсуствует песок. Дно покрывает слой слизи, остатков планктона и измельчённых раковин. Первый из них образуется из-за высокого давления воды на дно. В 2005 году в глубинах впадины был обнаружен источник углекислого газа. Он был назван Шампань из-за исходящих из него пузырьков. Некоторые учёные предполагают, что именно такие места мирового океана могли повлиять на зарождение жизни на планете. Мало кто знает, что на дне Марианской впадины глубоководные рачки содержат высокий уровень токсинов. Это может показаться странным, поскольку живые существа находятся слишком далеко от промышленных предприятий. Тем не менее, уровень содержащихся в них ядов настолько высок, что даже рачки, живущие недалеко от побережья, застроенного заводами и фабриками, не могут с ними соперничать по уровню токсиности.

Насколько точно километров опускается вглубь Марианская впадина, учёным известно. Однако исследователи ещё не успели познакомиться со всеми её обитателями. Из-за сильного давления воды в океанских глубинах живые существа с костями или раковиной не способны выжить. Однако в 2010-х годах в жёлобе были обнаружены моллюски. Они обитают вблизи серпентиновых источников. Живые организмы формируются благодаря присутствию метана и водорода, содержащихся в этих источниках. Несмотря на высокое давление, моллюски сумели сохранить свою раковину. Эти источники жизни также выделяют сероводород, губительно воздействующий на моллюсков. Учёные предполагают, что живым организмам удаётся выживать только потому, что они перерабатывают опасное для них вещество в особый безопасный белок. Несколько лет назад на дне были обнаружены ксенофиофоры – 10-сантиметровые амёбы. Вероятноя, внушительными размерами они обязаны отсутствию солнечного света, низкой температуре и высокому давлению. Амёбы отличаются хорошей выносливостью. Они приспособлены выдерживать воздействие ядовитых веществ, которые убили бы человека.

Глубоководные рыбы Марианской впадины живут на дне в 8 километрах от поверхности воды, а не на самом дне жёлоба. Эти рыбы имеют крыловидные плавники. Их хвост похож на хвост угря. Рыбы белого цвета относятся к подвиду липаровых. Считается, что на большей глубине рыбы в жёлобе не живут, поскольку сильное давление может просто раздавить живое существо, имеющее позвоночник. Бокоплавы – ракообразные, живущие на дне Марианской впадины. Они хорошо переносят высокое давление и могут жить даже в «Бездне Челленджера». Внешне ракообразные напоминают гигантских мокриц белого цвета. Большинство обитателей впадины питаются бактериями, насыщаемыми серой и метаном. Эти вещества выделятся из земной коры. Помимо этого, живые существа едят трупы умерших животных, например, морских китов.

Подводный мир нашей планеты не менее разнообразен, чем флора и фауна тропического леса. Обитатели морей и океанов вызывают живое любопытство исследователей и учёных мира. Марианская впадина – одно из самых загадочных мест на Земле. Изучение этого места ведётся уже более ста лет. Однако и этого времени оказалось недостаточно для того, чтобы познать эту уникальную вселенную до конца. Через 100-200 лет ответ на вопрос о том, на сколько километров опускается на дно Марианская впадина, будет отличаться от современной официальной версии.