Торговая война на пороге: США могут ввести 50-процентные тарифы на импорт стали и алюминия из Канады

Беспрецедентный удар по экономике Канады
США рассматривают возможность введения шокирующих 50-процентных тарифов на импорт стали и алюминия из Канады, что может стать сокрушительным ударом по канадской экономике.
Эта мера вдвое превысит уже существующие 25-процентные пошлины, резко обострив торговые отношения между давними союзниками.
Эскалация торгового конфликта
Президент США Дональд Трамп уже подписал указ о введении 25-процентных пошлин на сталь и алюминий, которые вступят в силу 4 марта.
Новое повышение до 50% может стать беспрецедентным шагом в торговой политике США.
Канада готовит ответный удар
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не остался в стороне, заявив о необходимости жестких ответных мер:
“Канада будет активно защищать интересы своих рабочих и бизнеса в новых экономических условиях”.
Глобальные последствия
Журнал The Atlantic предупреждает о серьезных рисках такой политики:
– США превращаются в ненадежного партнера
– Под угрозой отношения с ключевыми союзниками (Канада, Мексика)
– Рост цен на жилье в США
– Падение стоимости акций американских автопроизводителей
Эта торговая война может иметь далеко идущие последствия, выходящие за рамки двусторонних отношений США и Канады, потенциально влияя на глобальную экономику и геополитическую стабильность.
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