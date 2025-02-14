Торговая война на пороге: США могут ввести 50-процентные тарифы на импорт стали и алюминия из Канады

Соединенные Штаты могут ввести 50-процентные тарифы на импорт стали и алюминия из Канады, что вдвое превышает уже существующие пошлины в размере 25%.

Беспрецедентный удар по экономике Канады

США рассматривают возможность введения шокирующих 50-процентных тарифов на импорт стали и алюминия из Канады, что может стать сокрушительным ударом по канадской экономике.

Эта мера вдвое превысит уже существующие 25-процентные пошлины, резко обострив торговые отношения между давними союзниками.

Эскалация торгового конфликта

Президент США Дональд Трамп уже подписал указ о введении 25-процентных пошлин на сталь и алюминий, которые вступят в силу 4 марта.

Новое повышение до 50% может стать беспрецедентным шагом в торговой политике США.

Канада готовит ответный удар

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не остался в стороне, заявив о необходимости жестких ответных мер:

“Канада будет активно защищать интересы своих рабочих и бизнеса в новых экономических условиях”.

Глобальные последствия

Журнал The Atlantic предупреждает о серьезных рисках такой политики:

– США превращаются в ненадежного партнера

– Под угрозой отношения с ключевыми союзниками (Канада, Мексика)

– Рост цен на жилье в США

– Падение стоимости акций американских автопроизводителей

Эта торговая война может иметь далеко идущие последствия, выходящие за рамки двусторонних отношений США и Канады, потенциально влияя на глобальную экономику и геополитическую стабильность.

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