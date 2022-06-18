Неизвестная Канада: Аэропорты нашей страны

Аэропорты нашей страны- большие и очень большие, расположенные в разных частях страны. О них сегодня.

Расположенный в 18 км к северо-востоку от центра города, международный аэропорт Калгари (YYC) обслуживает область Калгари и прилегающие территории в провинции Альберта. Этот аэропорт является узловым для Air Canada и WestJet, и может похвастаться самой длинной взлетно-посадочной полосой в Канаде, а также самой высокой диспетчерской вышкой. Аэропорт оборудован в общей сложности четырьмя взлетно-посадочными полосами и одним терминалом с тремя залами ожидания. В 2014 году международный аэропорт Калгари обслужил около 15,3 млн пассажиров, совершивших перелеты в аэропорты Канады, США, Мексики, стран Карибского бассейна, Европы и Азии. Пассажирскую инфраструктуру YYC формируют магазины, рестораны, камеры хранения багажа, бесплатное WI-FI-покрытие, банкоматы, СПА-салон, автомат для чистки и полировки обуви, стойка информации для посетителей, отель, находящийся на территории аэропорта, пункты обмена валют, игровые автоматы и учебно-развлекательный комплекс “Международный Космопорт Калгари”.

Самый большой из коммерческих аэропортов в Торонто и самый загруженный аэропорт в Канаде, Международный аэропорт Торонто Пирсон (YYZ), находится в 22,5 километрах к северо-западу от центра города. Примерно 38,6 миллионов пассажиров пользовались услугами аэропорта в 2014 году. В общей сложности, около 40 авиалиний выполняют полеты из Торонто Пирсон, включая Air Canada and WestJet, которые обозначили его как транспортный пересадочный узел. В число других авиалиний со значительным присутствием входят Air Transat, American Airlines, Sunwing Airlines и United Airlines. Торонто Пирсон имеет пять взлетно-посадочных полос и два пассажирских терминала: терминал 1, который насчитывает 61 выход на посадку, и терминал 3, который насчитывает 39 выходов на посадку. Удобства аэропорта включают в себя розничные магазины, рестораны, бесплатный выход в Интернет через Wi-Fi, хранение багажа, художественные выставки, маникюрные салоны и беспошлинный шопинг.

Второй по загруженности аэропорт Канады Международный аэропорт Ванкувер (YVR) обслужил около 19,4 млн пассажиров в 2014 году, превосходит его по загруженности только Международный аэропорт Торонто Пирсон. Аэропорт, который находится примерно в 13 км от города, служит транспортным узлом для Air Canada и Pacific Coastal Airlines, а также местом базирования для WestJet и операционной базой для Air Transat. В общей сложности более 40 перевозчиков совершают рейсы между YVR и другими направлениями по всей Канаде, а также между различными пунктами в Северной Америке и направлениям по Азии, Европе и Океании. Международный аэропорт Ванкувера имеет три взлетно-посадочные полосы, три вертолетные площадки и два пассажирских терминала: главный терминал и Южный терминал.

Международный аэропорт имени Пьера Эллиота Трюдо в Монреале (YUL), расположенный в 19 километрах от центра города, обслуживает большую часть территории Монреаля, включая часть Вермонта и Нью-Йорка. Это самый загруженный аэропорт в провинции Квебек и четвертый по загруженности аэропорт в Канаде по количеству пассажиров. В 2014 году более 14,8 миллионов путешественников воспользовались услугами аэропорта. Монреаль-Трюдо является хабом для Air Canada. Через аэропорт летают в общей сложности около 40 авиалиний, предлагая беспосадочные рейсы более чем в 130 пунктов назначения в Канаде, Соединенных Штатах, Мексике, на Карибах, в Южной Америке, Европе, Африке и Азии. В аэропорте три взлетно-посадочные полосы и один терминал с тремя залами ожидания: для внутренних рейсов, для международных рейсов и для рейсов в Соединенные Штаты.

Расположенный в долине Оканаган, Британская Колумбия, Международный аэропорт Келоуна (YLW) находится в 11 километрах к юго-востоку от Келоуны. В 2014 году, более 1,6 миллиона пассажиров воспользовались YLW, сделав его 11 по загруженности аэропортом Канады. Air Canada, Alaska Airlines, Sunwing Airlines и WestJet совершают авиаперелеты между Международныv аэропортом Келоуна и разными точками Канады, Соединенных Штатов и Мексики. Международный аэропорт Келоуна имеет одну взлетно-посадочную линию и один терминал с восемью точками посадки-высадки. Для пассажиров предусмотрены: рестораны, бары, розничные магазины, торговые автоматы, бизнес центр, банкоматы, детская игровая площадка и станция зарядки электроники.

Международный аэропорт Эдмонтона (YEG), расположенный в 26 километрах к юго-западу от центра города, является главным коммерческим аэропортом, обслуживающим Эдмонтон и окрестные города в провинции Альберта. В 2014 году аэропорт обслужил около 8,2 млн прибывающих и вылетающих пассажиров, в связи с чем он стал пятым по величине аэропортом Канады. Ряд авиакомпаний назначили его своим местом базирования. К ним относятся Air Canada, Air Canada Express, WestJet, WestJet Encore и Sunwing Airlines. Эдмонтонский Международный аэропорт состоит из двух взлетно-посадочных полос и одного терминала с примыкающим отелем. Инфраструктура аэропорта включает: банкоматы, магазины беспошлинной торговли и прочие магазины розничной торговли, рестораны, художественные выставки, концерты живой музыки и детские игровые площадки.

Шестой по загруженности аэропорт Канады, Международный аэропорт имени Макдональда -Картье (YOW) в 2014 году справился с пассажиропотоком объемом в 4,6 миллиона человек. Этот аэропорт, расположенный на расстоянии приблизительно десяти километров к югу от делового центра, служит узловым аэропортом для компаний Air Canada и Porter Airlines. В число прочих компаний, осуществляющих деятельность на территории аэропорта, входят Air Transat, Sunwing Airlines, United Express и WestJet. Беспосадочные перелеты осуществляются между YOW и пунктами назначения по всей Канаде, Соединенным Штатам, Мексике, Карибскому бассейну и Европе. Аэропорт располагает тремя взлетно-посадочными полосами и одним коммерческим пассажирским терминалом. Средства наземных перевозок представлены сдаваемыми напрокат автомобилями, такси, лимузинами и местным общественным транспортом.

Расположенный в канадской провинции Новая Шотландия, Галифакс / международный аэропорт имени Роберт Л. Стэнфилда (YHZ), является восьмым среди самых загруженных аэропортов в стране, если измерять количеством пассажирских перевозок. В 2014 году около 3,7 млн пассажиров воспользовались аэропортом, который имеет две взлетно-посадочные полосы и один терминал с 31 выходом на посадку. Пассажирские услуги в аэропорту включают фаст-фуд рестораны, бары и кафе; бесплатный доступ в Интернет Wi-Fi; детскую игровую площадку; розничную торговлю; банкоматы и пункт обмена валюты. Более десятка авиакомпаний выполняют рейсы в Галифаксе, в том числе Air Canada, Porter Airlines и WestJet. Пассажиры могут летать беспосадочными рейсами из Галифакса в пункты назначения по всей Канаде, Соединенным Штатам и Европе.

Седьмой по загруженности аэропорт в Канаде, международный аэропорт Виннипег Джеймс Армстронг Ричардсон (Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport) (YWG) перевез почти 3,7 млн пассажиров в 2014 году. Пассажирам предлагаются беспосадочные рейсы между международным аэропортом Виннипег по направлениям по всей Канаде, а также по некоторым направлениям в Соединенных Штатах Америки, Мексике и Карибском бассейне. Около 10 перевозчиков работают в аэропорту, в том числе Calm Air и Perimeter Aviation (которые используют его также в качестве узлового аэропорта), Air Canada, Sunwing Airlines, United Express и WestJet. Международный аэропорт Виннипег имеет две взлетно-посадочные полосы и два терминала. Услуги аэропорта включают в себя бесплатный Интернет по WiFi, рестораны, розничные магазины, банкоматы, обмен валюты и Air Canada Maple Leaf Lounge.

Обслуживая остров Ньюфаундленд и полуостровы Авалон и Лабрадор, Международный аэропорт Сент-Джонса (YYT) находится в 10 км к северо-западу от Сент-Джонса. Обслужив около 1,6 миллиона пассажиров в 2014 году, он является 12-м по загруженности аэропортом в Канаде на данный момент. Air Canada, Air Saint-Pierre, Air Transat, Canadian North, Porter Airlines, Provincial Airlines, Sunwing Airlines, United Airlines и WestJet – все они выполняют полеты из YYT, летая без пересадок между аэропортом и направлениями в Канаде, США, Мексике, странах Карибского бассейна и Соединённом Королевстве. Услуги и удобства для пассажиров Международном аэропорте Сент-Джонса включают в себя бесплатный выход в Интернет через Wi-Fi, бесплатные станции для зарядки аккумуляторов, детские игровые площадки, банкоматы, рестораны и газетный киоск.