Правительство Квебека готовится к новой массовой кампании вакцинации

Зима близко, а вместе с зимой ожидается приход Ковида. Правительство Квебека готовится противостоять новой волне. Скорее всего, всех призовут вновь вакцинироваться.

Хотя официальное решение до настоящего момента не принято, но правительство Квебека признало, что готовится новая массовая кампания антиковидной вакцинации. Необходимость в ней обуславливается, по мнению экспертов из Министерства здравоохранения, резким увеличением количества случаев заболевания новыми вариантами Ковида-19 как в Квебеке, так и во всём мире.

Министр здравоохранения Квебека Христиан Дюбе (Christian Dubé) заявил в пятницу, 8 сентября, что около сотни вакцинационных центров, расположенных в разных районах провинции, готовы к возобновлению массовой вакцинации населения от Ковид-19, но также и от других болезней. В этих же центрах будет постоянно осуществляться взятие проб крови и их анализ. Министр дал ясно понять, что необходимость сохранения этих центров обусловлена необходимостью встретить во всеоружии новую волну Ковида и предотвратить тем самым приток больных в больницы, который несомненно вызвал бы задержки в обслуживании пациентов. Рандеву в этих центрах будет осуществляться благодаря системе Clic Santé, где записаться на приём будет просто, а сроки ожидания небольшими.

В августе в Квебеке наблюдался значительный рост числа заболеваний Ковидом. Если на 1 августа в больницах находились 370 пациентов с диагнозом Ковид, то на 8 сентября их уже около 900 человек. Но только треть пациентов попала в больницу с диагнозом Ковид, у остальных же эта болезнь была выявлена уже после их поступления, в ходе анализов. По всей видимости, больных Ковидом гораздо больше. В любом случае, если тенденция сохранится, то в ближайшее время можно ожидать увеличение случаев заболевания Ковидом в три, а то и более раз.

Квебек рассчитывает на вакцинацию не менее десяти тысяч человек в день в октябре (в разгар Ковида ежедневно в Квебеке вакцинировали иногда до 150 тысяч человек).

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила на этой неделе о грядущей опасности вспышки Ковида во многих странах Северного полушария, где наступает зима.