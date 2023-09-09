Правительство Квебека готовится к новой массовой кампании вакцинации
Хотя официальное решение до настоящего момента не принято, но правительство Квебека признало, что готовится новая массовая кампания антиковидной вакцинации. Необходимость в ней обуславливается, по мнению экспертов из Министерства здравоохранения, резким увеличением количества случаев заболевания новыми вариантами Ковида-19 как в Квебеке, так и во всём мире.
Министр здравоохранения Квебека Христиан Дюбе (Christian Dubé) заявил в пятницу, 8 сентября, что около сотни вакцинационных центров, расположенных в разных районах провинции, готовы к возобновлению массовой вакцинации населения от Ковид-19, но также и от других болезней. В этих же центрах будет постоянно осуществляться взятие проб крови и их анализ. Министр дал ясно понять, что необходимость сохранения этих центров обусловлена необходимостью встретить во всеоружии новую волну Ковида и предотвратить тем самым приток больных в больницы, который несомненно вызвал бы задержки в обслуживании пациентов. Рандеву в этих центрах будет осуществляться благодаря системе Clic Santé, где записаться на приём будет просто, а сроки ожидания небольшими.
В августе в Квебеке наблюдался значительный рост числа заболеваний Ковидом. Если на 1 августа в больницах находились 370 пациентов с диагнозом Ковид, то на 8 сентября их уже около 900 человек. Но только треть пациентов попала в больницу с диагнозом Ковид, у остальных же эта болезнь была выявлена уже после их поступления, в ходе анализов. По всей видимости, больных Ковидом гораздо больше. В любом случае, если тенденция сохранится, то в ближайшее время можно ожидать увеличение случаев заболевания Ковидом в три, а то и более раз.
Квебек рассчитывает на вакцинацию не менее десяти тысяч человек в день в октябре (в разгар Ковида ежедневно в Квебеке вакцинировали иногда до 150 тысяч человек).
Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила на этой неделе о грядущей опасности вспышки Ковида во многих странах Северного полушария, где наступает зима.