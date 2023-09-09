Илон Маск без разрешения рассекретил переписку с украинским вице-премьером

Переписку с украинским вице-премьером Федоровым о Starlink без разрешения рассекретил Илон Маск, сообщает 8 сентября Financial Times.

Переписку с украинским вице-премьером Федоровым о Starlink без разрешения рассекретил Илон Маск, сообщает 8 сентября Financial Times.

Издание отмечает, что миллиардер передал своему биографу Уолтеру Айзексону личную переписку по поводу Starlink с украинским вице-премьер-министром Михаилом Федоровым.

Сообщения украинского чиновника было опубликованы в газете Washington Post. Там украинский вице-премьер просит Маска восстановить связь Starlink для ВСУ.

«Это не очень красиво», — отреагировал Федоров. — «Я никогда не рассказывал о нашей переписке публично».

Позже, однако, украинский вице-премьер изменил свое мнение и заявил Твиттере, что официально дает разрешение Илону Маску на публикацию истории их переписок в новой автобиографической книге о Маске.

Накануне Илон Маск отличился еще в следующем. Американский предприниматель и миллиардер решил не оказывать поддержки украинским властям в попытке атаки на российский флот у берегов Крыма и якобы успел переговорить об этом с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, пишет 8 сентября газета Politico.

«После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие сети спутниковой связи Starlink в пределах 100 километров от крымского побережья», — говорится в публикации.