Неизвестная планета: Достопримечательности Граца

Прочитав наш обзор, вы узнаете, что посмотреть в Граце должен каждый турист. Он позволит вам совершить незабываемое путешествие в один из самых гостеприимных городов Австрии.

Прочитав наш обзор, вы узнаете, что посмотреть в Граце должен каждый турист. Он позволит вам совершить незабываемое путешествие в один из самых гостеприимных городов Австрии.

Ратуша

Также как и многие другие достопримечательности Граца, эта уже множество лет возвышается на центральной площади города. Здание муниципалитета выполнено в стиле классицизма в начале 19 столетия. Посещение ратуши мы рекомендуем и с учетом ее удачного для путешественников месторасположения: на центральной площади находятся многочисленные прилавки с местными деликатесными продуктами и памятными сувенирами, устраиваются ярмарки и народные празднования, присутствуют важные объекты истории и культуры.

Ландхаус

Комплекс различных архитектурных шедевров, возведенных в едином стиле ренессанс и напоминающих о палаццо Флоренции. В составе – несколько обширных корпусов с тосканскими галереями и внутренними дворами. Самый крупный двор используется сейчас для проведения представлений, концернов и приемов высокопоставленных лиц. Посещать такие объекты гиды в Граце советуют непременно.

Замок Шлосберг

Дворец возвышается над городом и находится на вершине холма. Сразу скажем о том, что также как и многие иные достопримечательности Австрии, замок практически полностью уничтожен. Сейчас от него остались только руины. Гостям предлагается осмотр уцелевших построек и прекрасного парка с огромным числом ухоженных клумб, фонтаном и беседками. На территории работает кафе, с террасы которого можно увидеть весь Грац с его пышной зеленью, современными арт-объектами и древними зданиями. Приятным дополнением к отдыху и наслаждению панорамными видами города являются звуки протекающей бурной реки Мур.

Замок Эггенберг

Один из самых красивых городских дворцов, имеющий по-настоящему элегантный и аристократичный вид. Дата строительства – 1635 год. Замок можно осматривать не только снаружи, но и внутри. Шикарные интерьеры представлены, в том числе, многочисленными полотнами (в настоящее время насчитывается более 600 картин), уникальной меблировкой и зодиакальными знаками на потолке и стенах. Создателем здания был прославленный архитектор Д. де Помиса, известный своей увлеченностью астрономией и звездами. Если вы не знаете, что посмотреть в Граце за 1 день, но интересуетесь одновременно и искусством, и историей, и архитектурой, заказывайте экскурсию во дворец Эггенберг, и вы не будете разочарованы.

Руины крепости Гёстинг

Остатки ранее мощной оборонительной крепости располагаются в черте города. Гёстинг возводили как важный в стратегическом плане объект еще в 11 столетии. В 18 веке его стены были целиком уничтожены прямым попаданием молнии в пороховой склад. Взрыв огромной силы оставил от сооружения только руины и капеллу св. Анны.

Оперный театр

Нынешнее здание оперы, выполненное в необарочном стиле, построили поблизости от Грацкого парка в 19-20 столетиях. С 17 века театральные постановки давали в каретном сарае семейства Габсбургов. В первом оперном театре города можно было послушать самого Моцарта. Современная опера – лучший вариант того, куда сходить в Граце любителям искусства и культуры.

Городской музей

Музейный комплекс располагается в старинном дворце Кюнберг в центральной части города. Прежде замок находился во владении Франца-Фердинанда. Экспонаты демонстрируют различные этапы истории и жизни Граца, повествуют о том, как становилась его культура и экономика.

Музей Арнольда Шварценеггера

Также как, например, музей современного искусства в Граце, этот комплекс достаточно необычный. Его экспозиции посвящены знаменитому актеру, бодибилдеру и калифорнийскому политику-губернатору Шварценеггеру. Арнольд родился в деревне Таль, находящейся неподалеку от Граца. Музей разместился в здании, в котором прежде проживал Шварценеггер (в то время как стал добиваться успехов в спортивной карьере). Выставочные экспонаты – статуя Терминатора из бронзы, фото селебрити, различные предметы интерьера, когда-то принадлежавшие кинозвезде. Даже если вы не относите себя к поклонникам Арнольда Шварценеггера, оставлять такие интересные места Граца без внимания все же не стоит.

Кунстхаус

Дата открытия галереи современного искусства – 2003 год. Здание имеет необычайный и запоминающийся дизайн: так, его кровля напоминает об инопланетном корабле или об экзотической светящейся рыбе. В галерее можно осматривать образцы постоянных и временных экспозиций. Неважно, приедете ли вы в Грац зимой или летом на шопинг или экскурсионный отдых, обязательно найдите время для осмотра Кунстхауса.

Арсенал

Объект входит во все списки «лучшие достопримечательности Граца», и представляет собой барочный особняк 1642 года постройки. В 16 столетии грацкому арсеналу удалось вооружить больше 15 000 воинов для защиты города от нападения турков. Нынешние экспозиции оружейной палаты ценные и богатые, в них насчитывается свыше 30 000 единиц доспехов и оружия разных эпох.

Музей Фрида и Фред

Что посетить в Граце всей семьей? Этот необычный детский музейный центр, в котором маленьким и взрослым посетителям рассказывают о необычности и многогранности, разнообразии мира. В музее царит удивительно уютная и домашняя атмосфера, располагающая к экспериментам и творчеству. Регулярно даются театрализованные постановки и организуются всевозможные выставки. При центре имеется медицинская лаборатория, посвященная особенностям человеческого организма. Гости могут строить собственные и изучать чужие анатомические модели, заниматься научными исследованиям.

Собор Святого Эгидия

Архитектурный шедевр 15 века, являющийся одним из главных каталитических соборов города и Австрии. Возведение здания начали вместе со строительством дворца для Фридриха Второго. В 16 столетии собор был передан иезуитам. В 20 веке интерьеры приняли тот вид, в котором существуют сейчас: руководителем реставрационных работ был К. Лоренцо.

Храм Мариатрост

Святилище возвышается на холме. Это ключевой паломнический центр всей страны. Храм построили в стиле позднее барокко в 18 веке. Фасадная часть – это портал главного входа и несколько симметричных башен, высотой по 60 метров. Особый интерес представляет богатое внутреннее убранство здания, также созданное в направлении барокко. Даже лучшие отели в Граце не могут похвастаться столь же дорогостоящими и стильными интерьерами.

Церковь Сердца Христова

Крупнейшая церковь католичества в городе и третья по величине в государстве, возведенная в 18 столетии. Постройка выполнена в стиле поздняя готика, и выделяется своими шикарными фигурными витражами и стремящимся ввысь центральным нефом.

Мавзолей императора Фердинанда

Усыпальница 17 века, принадлежащая членам семьи Габсбургов. Склеп построили на территории религиозного комплекса. Над созданием проекта трудился Д. де Помис, в связи с чем в постройке просматриваются элементы архитектуры Флоренции. В мавзолее находится прах Марии Баварской и ее сына-императора.

Муринсель

Не самое обычное название дали развлекательному центру, открывшемуся на реке Мур. Форма постройки также нестандартная: по своему внешнему виду и даже по интерьерам Муринсель схож с опирающейся на опоры платформы морской раковиной. Почему вам следует посетить эту достопримечательность? Потому, что внутри располагается отличное «подводное» кафе и амфитеатр. Для ребят работает собственный развлекательный уголок под названием «Остров Приключений». По возможности, отправляйтесь в Муринсель в те дни, когда там проводятся художественные выставки. Также учтите, что число гостей (в связи с довольно компактными габаритами центра) всегда ограничивается.

Улица «Sackstrasse»

Местные жители называют эту аллею «Милей искусства», так как на всем ее протяжении встречаются арт-кафе, выставочные студии и художественные галереи, мастерские искусства и ремесла. Кроме того, на «Sackstrasse» находятся лавки и бутики, предлагающие зачастую по-настоящему ценные антикварные вещи и красивые драгоценности. Если представится такая возможность, пройдитесь по улице в канун Рождественских праздников: все здания и деревья будут богато украшены различным декором.

Кафе Захер Грац

Кафе, открытое в одноимённой гостинице, можно назвать полноценной австрийской достопримечательностью, так как именно тут подают настоящий торт-десерт Захер, приготовляемый по оригинальному старинному рецепту. Учтите, что посетителей здесь всегда много: зачастую перед входом собираются целые очереди. При кафе имеется сувенирная лавка, в которой продаются тщательно упакованные кусочки торта-десерта (нередко вывозятся из города и даже страны, благодаря тому, что особенная упаковка сохраняет свежесть продукта длительный срок), а также брендированная посуда, фирменные шоколадные соусы и множество другой интересной продукции. Находясь в Граце, вы можете также заказать доставку из Захера к себе в отель.

Городской парк

Традиционное и популярное место развлечения и отдыха местных жителей и туристов. Парковый комплекс в красочном английском стиле обустроили по распоряжению городских властей взамен военной территории в 19 столетии. Помимо зеленых посадок, тут находится большое количество исторически важных памятников и скульптурных композиций.

Те достопримечательности Граца, фото с названиями и описанием которых мы сейчас перечислили, являются наиболее посещаемыми и популярными в городе. Мы уверены в том, что визит к ним будет интересен каждому любознательному путешественнику.