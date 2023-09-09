3 сентября – это не только Шуфутинский: Бракосочетание Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе

В Сионском соборе города Тифлис 3 сентября 1828 года состоялось бракосочетание Александра Грибоедова и 15-летней Нины Чавчавадзе, дочери друга Грибоедова, поэта, генерал-майора, князя Александра Чавчавадзе.

В Сионском соборе города Тифлис 3 сентября 1828 года состоялось бракосочетание Александра Грибоедова и 15-летней Нины Чавчавадзе, дочери друга Грибоедова, поэта, генерал-майора, князя Александра Чавчавадзе.

Иерей записал в церковной книге: «Полномочный министр в Персии Его императорского Величества статский советник и Кавалер Александр Сергеевич Грибоедов вступил в законный брак с девицею Ниною, дочерью генерал-майора князя Александра Чавчавадзева». Нину Чавчавадзе, дочь своего друга, Грибоедов знал с детства, учил игре на фортепиано. И вдруг увидел уже девушку – с прекрасными глазами и нежным лицом.

«Она очень любезна, очень красива и прекрасно образованна», – писал в 1928 году сослуживец Грибоедова Карл Аделунг о невесте своего друга, пятнадцатилетней Нине Чавчавадзе. До Грибоедова руки Нины добивались многие достойные кавалеры.

Офицер Николай Сенявин ужасно страдал от любви к этой скромной девушке и изливал душу в отчаянных письмах другу: «Цветок целого мира пленил меня, и в уснувших чувствах моих пробудилась наконец страсть, дотоле мною не знаемая. Ты не знаешь, я так влюблен, что готов пренебречь целым светом, дабы обладать Ангелом!». Жениться на очаровательной княжне собирался и немолодой генерал-лейтенант Василий Иловайский, однако и он получил отказ – Нина Чавчавадзе ждала своего единственного.

В тот год 33-летний Александр Грибоедов, известный писатель, статский советник, посол России в Персии, приехал на несколько месяцев в Тифлис и, конечно, пришел навестить своего давнего друга князя Александра Чавчавадзе. Его дочь Нину он помнил маленькой девочкой – когда-то он учил ее музыке и французскому языку. Теперь же его встретила настоящая красавица, и Грибоедов был покорен с первой минуты.

Объяснение не заставило себя долго ждать. «В тот день за столом сидел против Нины Чавчавадзе, все на нее глядел, задумался, сердце забилось, не знаю, беспокойство ли другого рода, по службе, теперь необыкновенно важной, или что другое придало мне решительность необычайную, выходя из-за стола, я взял ее за руку и сказал ей по-французски: Пойдемте со мной, мне нужно что-то сказать вам. Она меня послушалась, как и всегда, верно, думала, что я усажу ее за фортепьяно, мы взошли в комнату, щеки у меня разгорелись, дыханье занялось, я не помню, что я начал ей бормотать, и все живее и живее, она заплакала, засмеялась, я поцеловал ее». Сама же Нина была не в силах противостоять охватившему ее чувству: «Как солнечным лучом обожгло!», – признавалась она подруге.

В начале осени 1828 года Нина и Александр обвенчались, но долго наслаждаться семейным счастьем им было не суждено. Уже через неделю после свадьбы Грибоедову нужно было возвращаться в Персию. Нина, конечно, поехала с ним. Путешествие было тяжелым: ночевать хрупкой супруге Александра Грибоедова приходилось в продуваемых ветром шатрах.

Но влюбленные не замечали преград, радовались обществу друг друга, будто предчувствовали скорую разлуку. «Нинуша, моя жена, не жалуется, всем довольна. Полюбите мою Ниночку. Хотите ее знать? В Эрмитаже есть Богородица в виде пастушки Мурильо – вот она», – писал Грибоедов своей знакомой Варваре Миклашевич.

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К тому времени, как супруги приехали в резиденцию Грибоедова в Тавризе, Нина была уже беременна. Беспокоясь о здоровье жены и будущего ребенка, Грибоедов решил продолжать путь один. «Пиши мне чаще, мой ангел Ниноби. Весь твой. А.Г. 15 января 1829 года. Тегеран», – гласило одно из последних писем Грибоедова супруге. Через две недели, 30 января, он погиб страшной смертью в результате нападения толпы исламских фанатиков на русское посольство.

За смерть российского посла Персия заплатила богатыми дарами, в числе их был знаменитый алмаз «Шах», который теперь хранится в коллекции Алмазного фонда. Отношения между двумя странами были спасены, но разве это могло восполнить потерю любящей женщины? Правду Нина узнала только через месяц – никто не мог взять на себя смелость рассказать ей о трагедии в Тегеране. Случайно подслушанный разговор спровоцировал преждевременные роды, сын Грибоедовых не прожил и суток.

Нина Грибоедова никогда больше не вышла замуж и почти 30 лет не снимала траурных одежд. Ее называли «черной розой Тифлиса» за то, что хранила память о погибшем супруге до конца своей жизни. Нина умерла в 1857 году от холеры, и ее последние слова были посвящены возлюбленному: «Что только не перенесла твоя бедная Нина с той поры, как ты ушел. Мы скоро свидимся, свидимся, и я расскажу тебе обо всем. И мы уже навеки будем вместе, вместе».

Вместе они покоятся в тбилисском Пантеоне на горе Мтацминда. Надгробие венчает памятник в виде плачущей вдовы, а надпись на могильной плите – вечное свидетельство великой любви и верности Нины Грибоедовой: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?».