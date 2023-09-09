Премьер-министр Канады упрекнул Китай в усложнении взаимодействия

Обвинение в адрес Китая в том, что тот своей политикой усложнил возможность взаимодействия с ним, высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо 7 сентября в интервью агентству Bloomberg.

Обвинение в адрес Китая в том, что тот своей политикой усложнил возможность взаимодействия с ним, высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо 7 сентября в интервью агентству Bloomberg.

«Китай своими решениями за последние несколько лет усложнил — не только для Канады, но и для других стран — возможность взаимодействия», — заявил глава канадского правительства.

По оценке Трюдо, в настоящий момент отношения Канады и Китая, «вероятно, стабильны», но много что в них можно улучшить.

Одной из перспективных областей для канадо-китайского сотрудничества является климатическая повестка, отметил канадский премьер-министр.

Напомним следующее. Политика Канады в отношении КНР стала напоминать маккартизм, 9 мая пишет газета Global Times.

Ранее китайские власти объявили консула Генерального консульства Канады в Шанхае «персоной нон грата», потребовав от канадского дипломата покинуть Китай до 13 мая.

Этот шаг стал реакцией на антикитайскую политику Оттавы, а также высылку китайского дипломата.

Как отмечают эксперты из КНР, нынешние антикитайские волны в канадской политике и общественном мнении можно рассматривать как канадскую версию маккартизма, но уже в 21 веке.