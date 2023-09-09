Канада обеспокоилась мексиканским запретом на ГМО

Канадский экспорт рапса может пострадать от мексиканского запрета импорта генетически модифицированных организмов (ГМО).
Канадские эксперты опасаются, что спор между США и Мексикой относительно запрета последней импорта генетически модифицированной (ГМ) кукурузы может затронуть канадский рапс. «Было бы разумно, чтобы канадские производители канолы знали, что происходит между Штатами и Мексикой по поводу кукурузы», — считает экономист по сельскому хозяйству университета Юга Стюарт Смит.
«Мексика намерена отказаться ГМ-хлопка. Думаю, что экспортеры канолы и вся отрасль канолы должны озаботиться сельскохозяйственной и торговой политикой Мексики и направлением ее изменений», — добавил Смит.
Почти весь 2023 год США и Мексика ведут спор по поводу ГМ-кукурузы. В феврале Мексика объявила о запрете использования ГМ-кукурузы в хлебопечении. С постепенным полным запретом такой кукурузы и для потребления человеком и в качестве корма для животных.
США выступили против этого решения и настойчиво, но безуспешно убеждали мексиканское правительство изменить решение. 17 августа США объявили, что будут решать спор в рамках соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).
«Меры Мексики не основаны на научных данных и закрывают доступ к рынку, который она согласилась предоставить в рамках USMCA», — говорится в заявлении Управления торгового представителя США.
Смит заявил, что политика Мексики похожа на ЕС, где экологические организации, диктуют отношение ГМ-культурам и пестицидам. Мексика уже несколько лет не одобряет новые сорта хлопка Bt. Правительство сокращает использование глифосата, самого распространенного гербицида в мире, и планирует полностью запретить его к марту.
В 2022 году Мексика стала третьим по величине импортером канадского рапса, купив его на $1,2 млрд (120 млрд руб.) и рапсового масла на $436 млн (43 млрд руб.).
«Мексика является важным и ценным рынком для канадской канолы. Это основной агропродовольственный товар, поставляемый в Мексику. У них хорошо развитая перерабатывающая и дробильная промышленность», — заявил, президент и главный исполнительный директор совета канолы Канады Крис Дэвисон.