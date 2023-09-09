Канада обеспокоилась мексиканским запретом на ГМО

Канадский экспорт рапса может пострадать от мексиканского запрета импорта генетически модифицированных организмов (ГМО).

Канадский экспорт рапса может пострадать от мексиканского запрета импорта генетически модифицированных организмов (ГМО).

Канадские эксперты опасаются, что спор между США и Мексикой относительно запрета последней импорта генетически модифицированной (ГМ) кукурузы может затронуть канадский рапс. «Было бы разумно, чтобы канадские производители канолы знали, что происходит между Штатами и Мексикой по поводу кукурузы», — считает экономист по сельскому хозяйству университета Юга Стюарт Смит.

«Мексика намерена отказаться ГМ-хлопка. Думаю, что экспортеры канолы и вся отрасль канолы должны озаботиться сельскохозяйственной и торговой политикой Мексики и направлением ее изменений», — добавил Смит.

Почти весь 2023 год США и Мексика ведут спор по поводу ГМ-кукурузы. В феврале Мексика объявила о запрете использования ГМ-кукурузы в хлебопечении. С постепенным полным запретом такой кукурузы и для потребления человеком и в качестве корма для животных.

США выступили против этого решения и настойчиво, но безуспешно убеждали мексиканское правительство изменить решение. 17 августа США объявили, что будут решать спор в рамках соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

«Меры Мексики не основаны на научных данных и закрывают доступ к рынку, который она согласилась предоставить в рамках USMCA», — говорится в заявлении Управления торгового представителя США.

Смит заявил, что политика Мексики похожа на ЕС, где экологические организации, диктуют отношение ГМ-культурам и пестицидам. Мексика уже несколько лет не одобряет новые сорта хлопка Bt. Правительство сокращает использование глифосата, самого распространенного гербицида в мире, и планирует полностью запретить его к марту.

В 2022 году Мексика стала третьим по величине импортером канадского рапса, купив его на $1,2 млрд (120 млрд руб.) и рапсового масла на $436 млн (43 млрд руб.).

«Мексика является важным и ценным рынком для канадской канолы. Это основной агропродовольственный товар, поставляемый в Мексику. У них хорошо развитая перерабатывающая и дробильная промышленность», — заявил, президент и главный исполнительный директор совета канолы Канады Крис Дэвисон.