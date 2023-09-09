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Новости Власти Канады заподозрили Москву и Пекин во вмешательстве в выборы

Власти Канады заподозрили Москву и Пекин во вмешательстве в выборы

Виктория Христова Сен 9, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Власти Канады заподозрили Москву и Пекин во вмешательстве в выборы отключены 22 Просмотров

Публичное расследование предполагаемого вмешательства иностранных государств, в том числе Китая и России, в выборы и другие общественные процессы Канады проведут власти страны, заявил министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан.

Публичное расследование предполагаемого вмешательства иностранных государств, в том числе Китая и России, в выборы и другие общественные процессы Канады проведут власти страны, заявил министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан.

По информации министра, расследование возглавит судья из Квебека Мари-Жози Оуг. Предполагается, что к 29 февраля 2024 года она представит предварительный доклад, а само расследование должно завершиться в декабре 2024 года.

Напомним, с февраля 2023 года в Канаде информационно развивается тема возможного вмешательства Китая в канадские парламентские выборы 2019 и 2021 годов. Так, 17 февраля газета The Globe and Mail со ссылкой на данные Канадской службы безопасности и разведки сообщила, что Китай якобы разработал стратегию вмешательства в федеральные выборы 2021 года.

По версии издания, стратегия предполагала поддержку кандидатов от Либеральной партии, чтобы они смогли бы сформировать правительство меньшинства. Газета также утверждает, что Китай якобы делал все возможное, чтобы неудобные для него кандидаты от оппозиционной Консервативной партии не прошли в парламент.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже неоднократно заверял граждан страны, что результаты всех последних федеральных выборов отражают исключительно волю избирателей. Китай также отвергал обвинения в свой адрес. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе в выборы.

 

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