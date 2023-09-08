Из истории Квебека – о дуэлях

Квебек не отставал от других стран – на дуэлях в прошлом бились активно и задорно.

Напомним события, оставившие след в истории Квебека. В XIX веке в Квебеке дуэли вошли в моду. Из-за духовности (“Мы – французы”), из-за бюрократического законодательства (пока по суду притянешь к ответу обидчика, сто зим пройдёт), из-за ореола славы и прочих прелестей.

С 1810 по 1840 год в Квебеке (в то время, Нижняя-Канада) ежегодно на дуэлях убивали до 20 человек. Для страны с населением в двести тысяч человек совсем неплохо.

Из самых прогремевших дуэлей:

В 1836 году имела место драка между почитателями таланта некоей актрисы и её противниками. Дрались до крови, человек двадцать было ранено, бой закончился вничью. Тогда была объявлена дуэль. Десять на десять поклонников и противников актрисы. Двое убитых, восемь раненых. Возложила ли девушка розы на могилы павших, история умалчивает.

В том же году случилась ещё одна драка, и опять в театре, но на сей раз повод политический – часть публики отказалась встать при исполнении гимна “Боже, спаси короля”, и даже шляпы не сняла. Началось сражение между офицерами монреальского гарнизона и местной золотой молодежью из франкоязычных слоев (театр Молсон, располагался там, где ныне Марше Бонсекур стоит). Официальная дуэль состоялась через день на рассвете. Но офицеры в ней не участвовали – не имели права биться с гражданскими, видимо? (точную причину не знаю, но наверняка не трусость). Бились франкофоны с англофонами – опять двое убитых и около десятка раненых в десяти отдельных дуэлях в парке Мон-Рояль. Один франкофон ранил троих англофонов в трёх дуэлях подряд. Может, его Д’Артаньяном звали?

Неоднократно имели место дуэли между адвокатами и судьями. Как правило, из-за публичных оскорблений одной стороны другой. В те времена процессы привлекали очень много публики – и то, бесплатный спектакль. Убитые были с обеих сторон.

По делам чести больше всего дуэлей. Кстати, в 1839 году гражданский чиновник – начальник отдела инспекции министерства строительства, стрелялся с майором из гарнизона “по причине жены” (подробности не были объявлены). То есть, гражданский с военным всё же бились. Чиновник майора застрелил. Впрочем, чиновник был капитаном-резервистом, может, поэтому и могли стреляться.

Часты были дуэли между журналистами. Погибали те десятками. Из самых известных – дуэль 1837 года между Люджером Дуверне (Ludger Duvernay, его имя носят улицы в разных городах) – основателем самой знаменитой газеты “Минерва” и отступником от дела Патриотов, месье Де Блери, который прекратил жертвовать часть зарплаты Патриотам и публично обозвал их хулиганами. Дуэль, только дуэль! национальный герой был ранен в ягодицу пистолетным выстрелом (хм, сложно сказать, как так получилось).

Другая известная – дуэль между господами Жозефом Дутр (Joseph Doutre), известным политиком и Жоржем Картье (George Cartier) – да, тем самым, премьером, памятником и прочим. Дело связано с взаимными обвинениями в коррупции. Противники обменялись выстрелами, оба уцелели и продолжили бескромпромиссную борьбу в Парламенте.

После создания Канадской конфедерации дуэли были запрещены, но закон формулировал запрет неловко – “на территории страны запрещается…” А так как до США рукой подать, что из Монреаля, что из Квебекграда, то народ валом поехал стрелять друг в друга туда. Хоронить павших дуэлянтов привозили, правда, на родину. К концу века дуэли сошли на нет. Выбили всех бретеров, наверно.