Жители Квебека ухудшили отношение к правительству Франсуа Лего, но катастрофы нет

Согласно только что опубликованным результатам опроса общественного мнения, жители Квебека не очень довольны (мягко сказано) деятельностью своего правительства.

Утром 8 сентября, в пятницу, опубликованы результаты опроса общественного мнения, проведённого агентством SOM и газетой Le Soleil. Опрос касался отношения квебекцев к правящей партии, правительству провинции, Франсуа Лего и общей ситуации в Квебеке. Результаты, вообще-то, не удивили. Особых изменений по сравнению с результатами последних выборов не наблюдается, но определённое падение популярности власти явно присутствует.

Когда мы говорим, что “особых изменений нет”, то речь только о том, что не видно резкого падения престижа власти, но 45% граждан, то есть, почти половина избирателей, признаёт, что их отношение к правительству и к проводимой им политике ухудшилось, хотя и не достигло “зияющих высот падения”. И лишь 4% респондентов признали, что их отношение к правительству Лего за последний год улучшилось. Остальные – 49% опрошенных, пожали плечами и заявили, что отношение к правительству совершенно не изменилось.

Отвечая на вопрос о том, согласны ли о с политикой, проводимой правительством, лишь 44% выразили удовлетворение проводимой политикой и поддержали её (в разной степени, от “полностью согласен” – 8%, до “скорее, согласен” – 36%), тогда как 20% выступают резко против, а ещё 33% “скорее, против”.

3% опрошенных признали, что своего мнения по вопросу о политике правительства Лего не имеют.

В разных районах Квебека население показывает отношение к власти по-разному. Например, жители города Квебек высказали резкое недовольство отказом Франсуа Лего продолжать работы по строительству туннеля, который должен был соединить Квебекград и Леви. Это решение сильно повлияло на общие результаты опроса – до 65% жителей столицы и Леви изменили отношение к правительству к худшему и только 32% поддержали отмену строительства туннеля, сочтя его бесполезным и ненужным.

В принципе, правительство может быть удоволетворено результатами опроса. Как правило, падение популярности власти – процесс закономерный и логичный (хотя бывают страны, где народ власть целует и лобзает единодушно, живя в грязи, но мы не об этом). Главное, не перейти границу между “определенным снижением популярности” и “резким падением престижа”. Но пока, как видим, всё в рамках пристойного.