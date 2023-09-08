KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Иванько». С 18 сентября!

Видеотека Premier представляет сериал «Иванько», повествующий о дружбе двух абсолютно разных женщин. Настя – довольно раскрепощённая и временами даже наглая тамада и учительница танцев. Валя – скромная учительница английского языка и психолог. Обеим слегка за тридцать. Одна из них живёт с парнем, который то и дело устраивает скандалы, вторая до сих пор проживает с родителями. Познакомившись в обезьяннике полицейского отделения и услышав истории друг друга, обе они решили, что их жизнь прекрасна, а вот второй подруге необходима срочная помощь. Так они и начинают помогать друг другу, даже не спрашивая, а хотят ли они того.

Видеотека START – Комедийный сериал «Бедные Абрамовичи». Премьера!

Видеотека START радует премьерой нового комедийного сериала под названием «Бедные Абрамовичи». В центре внимания оказывается невезучий Боря Абрамович. Всю жизнь его преследуют неудачи: он по уши в долгах, с супругой дела не ладятся, дети и вовсе не уважают отца. Оказывается, всё это – результат давнего проклятия на весь его род. Много лет назад его давний предок Хаим украл и пропил священный свиток Торы, тем самым разгневав Бога. Дух этого предка явился Боре, и теперь герой намерен исправить ситуацию, сняв семейное проклятье. Только сделать это можно, начав жизнь правоверного еврея. И вот тут-то для Бори, любителя свинины по субботам, начнутся серьёзные испытания.

Видеотека more.tv – Сериал «Регби»

Видеотека more.tv предлагает посмотреть спортивную драму «Регби» – нашумевший сериал от креативного продюсера Ильи Куликова. В центре внимания оказываются два персонажа: Настя и Макс. Она – чемпионка России по спортивной гимнастике, которую конфликтный тренер заставляет распрощаться с карьерой всей её жизни. Он – бывший боксёр, которому также пришлось уйти из любимого спорта. Оба героя не представляют свою жизнь без соревнований, поэтому в какой-то момент они пробуются в команды по регби: женскую и мужскую. Настя и Макс готовы начать всё нуля и снова выбиться в лидеры.

Premier – Мультсериал «Приключения Пети и Волка».

В видеотеке Premier можно посмотреть увлекательный мультсериал «Приключения Пети и Волка». В центре внимания оказывается мальчик по имени Петя, чьи родители уезжают в командировку, оставив его под присмотром дедушки. Только Петя начинает скучать и думать о том, что особого веселья для него не предвидится, как из шкафа появляется настоящий волк и молвит человеческим голосом. Волк просит Петю помочь ему в одном загадочном деле – необходимо прогнать из Сказочного Царства настоящее привидение. Так и начинается полный приключений путь новых друзей!

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

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