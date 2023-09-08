Об единственном коте в мире, который создал научный труд по атомной физике

Про самого умного кота в мире, которой написал статью по атомной физике, хотя и в соавторстве с двуногим учёным.

Коты, безусловно, известны в мире науки вообще и в мире физики в частности. У Исаака Ньютона был кот по имени Спитхед (для которого он, предположительно, и изобрёл отдельную кошачью дверцу в дверях, прикрытую куском материи, которую коту легко сдвинуть). А Альберт Эйнштейн однажды сказал, что только две вещи предоставляют убежище от несчастий жизни: «музыка и коты». Конечно же, самым известным примером является кот Шрёдингера, мысленный эксперимент, разработанный австрийским физиком Эрвином Шрёдингером, чтобы объяснить сложность квантово-философской суперпозиции. Коты, как известно, оказали решающую помощь в битве человечества против пандемии чумы, в средние века, резко сократив поголовье крыс (коты были запрещены Церковью, как представители тёмных сил, но их позволили разводить, когда стало ясно, что они уничтожают крыс).

Но ни один из этих котов, будь они реальными или аллегорическими, никогда не писал научных статей по физике, оказавших большое влияние на развитие атомной физике. Это великий вклад принадлежит исключительно F.D.C. Willard, сиамскому коту, также известному как Честер.

Дело в том, что профессор Джек Х. Хезерингтон (Jack H. Hetherington) работал над написанием статьи вместе со своим любимцем. Учёный проводил опыты, изучая поведение атомов при различных температурах, а Честер внимательно следил за манипуляциями и регулярно предупреждал мяуканием, когда температура в специальной печи достигала максимума.

А когда опыты успешно завершились и статья была написана, в 1975 году Хезерингтон отправил её в журнале Physical Review Letters, Автор неоднократно использовал в статье местоимение “мы”, как и принято в научном мире, но коллеги из журнала попросили заменить местоимение наа “я”, так как автор работал в одиночку.

Перед физиком встал вопрос, что же делать. Это была эпоха пишущих машинок, пришлось бы либо переписывать десятки страниц ради замены одного лишь слова, либо заменить всего лишь титульный лист и последнюю страницу. Хезерингтон пошёл по простейшему пути: он пригласил Честера в соавторы. Но придумал официально звучащий псевдоним F.D.C. Willard. Имя было совершенно правильным: F.D.C. – Felis Domesticus Chester Willard (Felis domesticus — это род и вид домашней кошки, а Willard — имя кота, отца Честера).

Статья была опубликована, произвела фурор в научном мире, авторы получили несколько престижных у физиков наград. Когда же редакторы журнала узнали правду (а куда денешься, когда соавтора приглашают на церемонию вручения приза), то сначала они не нашли вклад усатого “физика” забавным, но время лечит все раны.

В 1980 году редакторы Хезерингтону отомстили. Во французском издании статей по физике, F.D.C. Willard был назван единственным автором этой статьи. А редакторы язвительно развели руками – “извините, мол, бывает, случайно забыли назвать одного из соавторов”).

А с 2014 года журнал Physical Review Letters официально объявил о бесплатном доступе ко всем номерам журнала авторам-котам, если те докажут своё авторство в ходе проверки.