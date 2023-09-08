Голодное будущее. «Зеленая» политика все сильнее давит на фермеров США и Канады

В Великобритании, США, Канаде, странах Евросоюза, Новой Зеландии активно продвигается в жизнь «зеленая» повестка. Ее суть — в минимизации такой деятельности людей, которая якобы приводит к глобальному потеплению на планете и снижению биоразнообразия, вредит окружающей среде. Методы подобной политики становятся всё более радикальными.

В Великобритании, США, Канаде, странах Евросоюза, Новой Зеландии активно продвигается в жизнь «зеленая» повестка. Ее суть — в минимизации такой деятельности людей, которая якобы приводит к глобальному потеплению на планете и снижению биоразнообразия, вредит окружающей среде. Методы подобной политики становятся всё более радикальными. Сначала медленно и осторожно, потом — всё быстрее и агрессивнее насаждается определенная линия поведения.

Сельское хозяйство, особенно животноводство, объявлено одним из главных зол. Всевозможные специалисты, климатологи, эксперты и аналитики постоянно подсчитывают и оценивают, сколько выбросов парниковых газов приходится на сельское хозяйство и продовольственную систему. Цифры разные, но всегда большие.

В настоящий момент фермеры подвергаются беспрецедентному экономическому и психологическому давлению. Во многих странах идет планомерная борьба с животноводством, которое объявлено крайне вредным не только для климата, но и для людей. Обществу усиленно навязывают мнение, что есть мясо и пить молоко — вредно во всех отношениях.

Даже в школах на Западе на уроках домоводства дети читают в учебниках, что упомянутые продукты вызывают всевозможные болезни — от прыщей до рака. Ученикам внушаются мысли, что работать в сельском хозяйстве плохо, потому что земледелие и животноводство несут один вред. Слово «фермер» стало на Западе чуть ли не ругательством.

Дезинформация в теме сельского хозяйства представляет собой огромную проблему. Фермеры постоянно жалуются на нереалистичное и дискредитирующее изображение их работы в школьных учебниках и учебных материалах. Например, в одном из немецких учебников дан следующий текст: «Что особенно беспокоит, так это то, что высокое потребление молока может даже вызвать рак. Это потому, что молоко содержит большое количество антибиотиков и гормонов».

Цитируемая книга используется в школах Германии в качестве учебника по домоводству для 7–10 классов. По мнению фермеров, публикация распространяет запутанные и заведомо неверные вещи не только по вопросу производства молока. Так, дети могут прочесть еще и такой текст: «Пшеница, которую вы едите сегодня, больше не является настоящей пшеницей. Она генетически сильно модифицирована. „Новая“ пшеница гарантирует, что вы будете плохо спать, уставать, испытывать трудности с концентрацией внимания, получите прыщи и проблемы с кожей».

Агропроизводители многих стран в один голос говорят, что чувствуют себя «демонизированными», а климатические правила называют «калечащими», «несправедливыми» и абсолютно «неработоспособными». Но это практически никак не меняет «зеленый» курс.

Рекомендации «экспертов» фермерам становятся всё более настойчивыми. Для сокращения выбросов в молочном секторе и в секторе производства мяса создаются «схемы выбраковки коров». То есть скотовод должен попросту убить часть своих животных, чтобы соответствовать новым климатическим правилам.

На непокорных пытаются воздействовать по-разному. Например, в Великобритании этим летом серьезно ужесточили законодательство в отношении наказания для загрязнителей окружающей среды, в число которых стабильно записываются фермеры, например, земледельцы, которые вносят в почву азотные удобрения или навоз.

Да и саму возможность приобрести определенные виды удобрений сильно ограничили. С 1 октября текущего года британские фермеры в обязательном порядке должны предоставлять удостоверение личности с фотографией, когда собираются купить, например, такое важное и широко используемое удобрение, как аммиачная селитра. В перечень предоставляемых сведений, помимо паспорта, входят адреса, заявление о торговле, бизнесе, профессии или функции, а также регистрационный номер плательщика НДС.

С другой стороны на фермеров наседают всевозможные общества защиты благополучия животных. Случаи, когда фермерам присуждаются большие штрафы за то, что они неправильно убили курицу или не обеспечили должное количество квадратных метров на одно животное в стаде, — перестали быть редкостью.

Фермеры стран, где активно насаждаются «зеленые» принципы ведения сельского хозяйства, давно предупреждают о том, что настойчиво проводимые политиками в жизнь климатические решения ведут к потере продовольственной безопасности. Например, в июле 2023 года во время обсуждения Европарламентом крайне спорного закона о восстановлении природы аграрии со всей Европы съехались в Страсбург и провели акцию протеста против принятия этого закона.

Но власти не слышат фермеров. Или делают вид, что слышат, но результата и позитивных изменений — ноль. Максимум, чего добиваются фермеры, — небольшие уступки и подачки. Однако глобальная линия властей — всё та же, «зеленая».

И фермеры массово уходят из отрасли. А что значит для фермера закрыть ферму? Это значит буквально начать строить жизнь заново. Получать новую профессию, искать новую работу. То есть глобально перестраивать жизнь. Без конкретных перспектив.

На этом фоне многие западные страны захватила волна самоубийств фермеров. Психиатрические службы США отмечают усиливающийся рост числа самоубийств среди фермеров и владельцев ранчо в Штатах. Национальный альянс по психическим заболеваниям (NAMI Kansas) на саммите под названием «Стоя в промежутке», проведенном в августе 2023 года, забил тревогу. Специалисты подчеркнули, что рост числа самоубийств в сельских общинах — постоянная проблема.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), уровень самоубийств среди трудоспособного населения в стране увеличился на 40% меньше чем за 20 лет, при этом агропроизводители добровольно уходят из жизни значительно чаще, чем представители других профессий.