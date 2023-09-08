Турцию все чаще обвиняют в некачественной продукции

Показатели безопасности турецкой продукции при экспорте за границу, особенно в Европу, ухудшились, заявили в Ассамблее экспортеров Турции (TİM) 7 сентября Hürriyet Daily News.

Показатели безопасности турецкой продукции при экспорте за границу, особенно в Европу, ухудшились, заявили в Ассамблее экспортеров Турции (TİM) 7 сентября Hürriyet Daily News.

Отмечается, что недавние проверки показали, что отправленные в Канаду текстильные изделия, которые должны были быть «огнестойкими», не отвечали этим требованиям; мед, экспортируемый в ЕС, подозревали в фальсификации; афлатоксин был обнаружен в орехах, экспортированных в Австралию, Бразилию и Японию; свинец был обнаружен в обуви, экспортированной в Сирию, Мали и Ирак, в количествах, представляющих риск для здоровья человека.

«Эти обвинения, некоторые из которых включают выводы компетентных органов стран-экспортеров, растут с каждым днем, вызывают сомнения в качестве и безопасности нашей экспортной продукции и серьезно подрывают имидж „Сделано в Турции“ за рубежом», — отметили в TİM.

Также было добавлено, что помимо ущерба имиджу бренда «сделано в Турции», данная ситуация также представляет угрозу здоровью и безопасности людей, вызывает вопросы о продукции, поставляемой на внутренний рынок, а некоторые случаи, о которых сообщалось в прессе, вызвали беспокойство среди общественности.

Известно, что обвинения в отношении экспортируемой из Турции продукции будут расследованы посредством международного обмена информацией и, если будет необходимо, то на них будут наложены санкции.

В издании заметили, что увеличение количества уведомлений о небезопасной продукции из Турции началось с апреля 2021 года.