Кинофестиваль в Торонто впервые откроет анимационный фильм

В программу фестиваля также вошли спортивная лента Тайки Вайтити «Следующий гол — победный», драма Вито Мортенсена «Мертвецам не больно», фильм Шона Пенна «Дружище», черная комедия «Наемный убийца» и другие картины.

В программе будет представлено порядка 300 фильмов и анимационных работ из 70 стран.

Впервые в истории фестиваля фильмом открытия станет анимационная лента. В Канаде состоится международная премьера аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», основанного на книге японского писателя Есино Гэндзабуро «Как поживаете?».

Помимо аниме Миядзаки, программа смотра включает проекты, которые будут претендовать на награды в будущем сезоне, и новинки с других крупных кинофестивалей. В частности, в Торонто покажут участников Каннского и Венецианского конкурсов: «Химеру» Аличе Рорвахер, «Анатомию падения» Жюстин Трие, «Зону интересов» Джонатана Глейзера и «Зла не существует» Рюсукэ Хамагути.

Выделим и некоторые североамериканские премьеры:

«Следующий гол — победный» — спортивное драмеди Тайки Вайтити о футбольном тренере, который готовит команду Американского Самоа к отборочному циклу Чемпионата мира.

«Мертвецам не больно» — драма Вигго Мортенсена о влюбленных иммигрантах, франкоканадке и датчанине, разлученных Гражданской войной в 1860-е годы.

“Дружище» — камерный триллер Шона Пенна, действие которого происходит в салоне автомобиля, где незнакомые друг с другом герои Пенна и Дакоты Джонсон разговаривают на откровенные темы.

«Наемный убийца» — комедийный боевик Ричарда Линклейтера о техасском полицейском, который, выдавая себя за киллера, наказывал заказчиков.

«Оставленные» — трагикомедия Александра Пэйна о школьном учителе и поваре, которые присматривают за умным и непокорным учеником во время каникул.

Закроет киносмотр автобиографическая документальная лента Сильвестра Сталлоне «Слай», посвященная 50-летней карьере актера.

Напомним, фестиваль в Торонто проводится с 1976 года. В качестве членов жюри выступают обычные зрители, поэтому главная награда смотра — «Приз зрительских симпатий», присуждаемый по итогам голосования. В разные годы победителями становились «Фабельманы» (2022), «Зеленая книга» (2018), «Ла-Ла Ленд» (2016), «Миллионер из трущоб» (2008) и «Амели» (2001).