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Новости “Яндекс” запустил вторую версию своей нейросети YandexGPT 2
Фото: news.sky.com

“Яндекс” запустил вторую версию своей нейросети YandexGPT 2

Виктория Христова Сен 8, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи “Яндекс” запустил вторую версию своей нейросети YandexGPT 2 отключены 32 Просмотров

Компания “Яндекс” представила новую языковую модель YandexGPT 2, которая способна решать более широкий спектр задач, чем её предшественница, как сообщили в пресс-службе этой IT-компании.

Компания “Яндекс” представила новую языковую модель YandexGPT 2, которая способна решать более широкий спектр задач, чем её предшественница, как сообщили в пресс-службе этой IT-компании.

Данные, на которых проводилось обучение YandexGPT 2, актуальны по состоянию на март 2023 года. Эта модель способна адаптировать свои ответы под различные аудитории и изменять стиль и жанр текста в соответствии с требованиями. Кроме того, она может анализировать тексты длиной до тысячи символов, отвечать на вопросы по ним и структурировать информацию.

По всем показателям, включая генерацию текста, анализ, генерацию идей, стилизацию под определенную аудиторию и обработку фактических запросов, новая нейросеть превосходит первую версию YandexGPT более чем на 60%.

 

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