Рынок недвижимости Канады этой осенью будет выглядеть спокойнее

Новый отчет компании Re / Max Canada прогнозирует, что этой осенью на канадском рынке недвижимости будет спокойнее, а средние цены на жилье останутся стабильными, основываясь на опросе, проведенном фирмой Леже полтора месяца назад.

Новый отчет компании Re / Max Canada прогнозирует, что этой осенью на канадском рынке недвижимости будет спокойнее, а средние цены на жилье останутся стабильными, основываясь на опросе, проведенном фирмой Леже полтора месяца назад.

Рынок недвижимости в настоящее время сталкивается с высокими процентными ставками и нехваткой домов для продажи. Опрос показывает, что 33% канадцев, желающих купить или продать дом в течение следующих 12 месяцев, будут ждать, чтобы увидеть, как изменятся процентные ставки, прежде чем покупать.

Ставки по ипотечным кредитам резко выросли за последний год, поскольку Банк Канады стремится снизить инфляцию до уровня 2 %.

Данный опрос был проведен онлайн среди 1517 канадцев в период с 21 по 23 июля. К нему нельзя отнести никаких погрешностей, поскольку онлайн-опросы не считаются действительно случайными выборками.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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