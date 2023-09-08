Испанская Repsol сокращает глобальное присутствие и продает канадские газодобывающие активы

Repsol продает свои газодобывающие активы в канадской провинции Альберта компании Peyto за $468 млн в рамках плана испанской нефтяной компании по оптимизации и трансформации, направленного на сокращение глобального присутствия.

Repsol продает свои газодобывающие активы в канадской провинции Альберта компании Peyto за $468 млн в рамках плана испанской нефтяной компании по оптимизации и трансформации, направленного на сокращение глобального присутствия.

Соглашение охватывает все права на добычу полезных ископаемых, сопутствующие объекты и инфраструктуру канадского нефтегазового бизнеса Repsol.

Сюда входят активы в районе Большого Эдсона — Edson Heritage, Bigstone и Wild River — с чистой добычей 23 000 бнэ/с, большую часть которого составляет газ.

Repsol сообщала о добыче углеводородов в 596 000 б/с во втором квартале этого года. Эта последняя сделка приведет к сокращению около 4% общего объема производства компании.

Тем не менее, это является серьезным стимулом для амбиций канадской компании Peyto в области разведки и добычи, поскольку ее общий объем добычи до приобретения составлял около 100 000 бнэ/с.

Peyto сообщает, что приобретенные активы содержат около 306 млн бнэ доказанных и вероятных запасов углеводородов и могут увеличиться в четыре раза до 100 000 бнэ/с.

Активы также включают пять действующих газоперерабатывающих заводов, которые сегодня загружены лишь на 35%, и около 2200 километров трубопроводной инфраструктуры, включая систему сбора газа в Центральном предгорье, сообщает Peyto.

Активы Repsol помогут компании Peyto увеличить добычу до 123 000 бнэ/с в следующем году и до более чем 160 000 бнэ/с к концу 2026 года при предполагаемых ежегодных капитальных затратах в размере от $450 млн до $500 млн.

Испанская Repsol заявила, что повышает рейтинг своего портфеля добывающей промышленности за счет ротации активов для концентрации и консолидации производства в ключевых регионах, с особым акцентом на США и Бразилию, а также осуществляет целевые приобретения на сланцевых и морских месторождениях США.

Оптимизация портфеля компании была достигнута за счет серии продаж активов в непрофильных странах, что привело к сокращению присутствия Repsol в сфере разведки и добычи с 25 до 14 стран после продажи активов во Вьетнаме, Малайзии, Папуа-Новой Гвинее, Австралии, Греции, Марокко, Ираке, Болгарии, Эквадоре и России.

Тем не менее, Repsol сохранит коммерческие и логистические операции в Канаде через свой завод по производству СПГ в Сент-Джоне и торговый бизнес, говорится в сообщении компании.

Ожидается, что сделка с активами в Альберте будет закрыта в середине октября при соблюдении обычных условий, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов.