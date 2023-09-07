Рост угонов автомобилей в Канаде достиг уровня “национального кризиса”

Всё больше автомобилей угоняют. Всё больше их оказывается в Африке. К сожалению, силы правопорядка только разводят руками.

Сотрудники агентства новостей CBC провели исследование, попытавшись разобраться с положением, сложившимся вокруг угонов автомобилей в Канаде. И пришли к неутешительным выводам: Во-первых, без сомнения, количество краж всё постоянно растёт, причём сегодня их совершается столько, что журналисты назвали проблему “национальным кризисом”. Во-вторых, более 80% украденных машин в конце концов попадают в Африку, где и успешно продаются на рынке подержанных автомобилей.

Больше всего машин угоняют в Квебеке и в Онтарио, что логично, так как в этих провинциях самое большое количество автомобилей и самые крупные города, где угонщикам легче присваивать чужой автомобиль, легче его укрыть на время и подготовить к отправке за рубеж.

Только в Онтарио и только за один год – в 1921 году, пропало бесследно 27 тысяч автомобилей. То есть, каждые 17 минут воры угоняли одну машину. Но эти цифры уже устарели, сегодня угонов гораздо больше. В Онтарио в прошлом году число краж автомобилей выросло на 45% по сравнению с прошлым годом.

В Квебеке же положение ещё хуже – число краж выросло на 50%. Но автомобили крадут всё больше и в других провинциях. В 2022 году общая стоимость украденных машин в Канаде достигла миллиарда долларов (по данным страховых компаний) – цифра невиданная ранее, но и она уже устаревает на глазах.

Как правило, угнанная машина отправляется в монреальский порт, где грузится в контейнер, после чего уплывает в Африку. Документы на контейнер подделываются, так что риск попасться не так уж велик. Тем более, что дело поставлено на широкую ногу, и всей операцией занимаются хорошо организованные банды профессионалов.

На угон машины тратится буквально несколько секунд. Грабители часто выбирают машину на стоянках перед коммерческими центрами, маркируют её, ставя датчик GPS, а ночью воруют со стоянок перед домами, с драйвеев, даже из гаражей. Для угона используются новейшие технологии, которые позволяют перенастроить систему автомобиля под новый ключ, для чего используются разные методы – от перехвата сигнала до перепрограммирования компьютера, на что уходит, как сказано выше, буквально несколько секунда.

Покупатели в Африке приобретают машину, якобы, будучи уверенными в том, что та была продана бывшим владельцем посреднику, который совершенно честно привёз её в Африку.

Производители автомобилей божатся, что работают над улучшением системы безопасности, но воз и ныне там. Что же касается полиции, то она ведёт розыск на территории Канады, но в Африку не заглядывает и с местными службами правопорядка практически не контактирует. Чтобы реально защитить владельцев автомашин, нужна международная координация, и нужны более совершенные законы – например, при поимке преступника за рулём угнанной машины, он раскаиватся и заверяет, что та была открыта, он взял её покаться, виноват. Результат – дело квалифицируется, как хулиганство.

Полиция в курсе методов угонщиков, и даже пытается что-то делать, но отдельные успешные операции не меняют общей тенденции – сегодня машин крадут всё больше, ущерба от преступников тоже всё больше. Заметим в заключение, что сегодня самыми лакомыми машинами, за которыми гоняются воры, являются Toyota Highlander, Lexus RX350s, Honda CRVs, Land Rovers и Mercedes, что не означает, что владельцы других моделей в безопасности.