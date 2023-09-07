Как суд обязал жену вернуться в семью

Как квебекский суд обязал супругу вернуться к мужу и быть покорной

Из канадской истории. Как суд решал вопрос с уходом жены от мужа.

Напомним, как проходил судебный процесс в сентябре 1920 года в Монреале. И как суд заставил женщину вернуться к мужу. А нечего тут! Дали им волю, понимаешь.

Итак, в начале сентября 1920 года в Квебеке расматривалось следующее дело: Кларильда Форж (Clarilda Forges) в декабре 1916 года ушла от постылого мужа Дамиена Дюриважа (Damien Durivage).

Ушла по странной и непонятной причине ушла – мужа разлюбила, хочет начать новую жизнь. С нуля начать. Сняла квартиру, устроилась на работу на фабрику в провинции Онтарио, куда удрала подальше от благоверного. Детей нет, поэтому всё решилось, казалось бы, без особых проблем…

Но мужу ведь же обидно, что жена ушла! Вот он и подаёт на жену в суд. Мол, дорогие господа судьи, требую рассмотреть побег из семьи и обязать её вернуться!

После долгих разбирательств судья Луи Кодер (Louis Coderre) принимает окончательное решение по делу:

Суд не увидел никаких нарушений в семейной жизни супругов, никаких ошибок со стороны супруга, а именно, не было измены, избиений, третирования, отказа от исполнения супружеских обязанностей, неприятного запаха изо рта, других нетипичных особенностей или неподобающего поведения со стороны супруга. Наоборот, поведение мужа всегда было безукоризненным, что подтверждают и соседи, и сослуживцы, и сама его жена. В связи с вышесказанным, в соответствии с такими-то законами, суд постановляет:

Кларильда Форж обязана вернуться к мужу не позднее, чем через две недели после оглашения окончательного приговора, жить с ним, исполнять желания мужа, выполнять свои супружеские обязанности на кухне, по дому и в постели.

В случае отказа ответчицы выполнить решение суда, она будет приведена к мужу силой, причем расходы на использование полицейских или военных для исполнения приговора (!!) сил будут возложены на неё же.

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