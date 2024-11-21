Критика теории Эйнштейна: ученые подвергли сомнению ключевые принципы физики

Исследователи из Женевы и Тулузы, опираясь на данные проекта Dark Energy Survey, анализируют теорию Эйнштейна.

Полученные результаты указывают на то, что новые наблюдения ставят под вопрос основополагающие аспекты физики.

Группа ученых проверяет теорию Эйнштейна через изучение искривлений пространства и времени, вызванных гравитационными эффектами.

Анализ охватывает 100 миллионов галактик на различных этапах эволюции Вселенной и показывает, что гравитационные “ямы”, созданные массивными телами, соответствуют предсказаниям Эйнштейна в древние времена.

Однако с приближением к современности эти искажения становятся менее значительными, что ставит под сомнение верность теории в условиях ускоряющегося расширения Вселенной, как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Science Daily.

Исследователи сосредоточились на периоде от 3,5 до 5 миллиардов лет назад, когда начало ускоренное расширение Вселенной.

В это время гравитационные искажения не совпадают с предсказаниями Эйнштейна, что может указывать на новое поведение гравитации на больших расстояниях.

Хотя существующие данные недостаточно убедительны для опровержения общей теории относительности, новые измерения с космического телескопа Euclid могут открывать новые горизонты в физике.

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