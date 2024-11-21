Критика теории Эйнштейна: ученые подвергли сомнению ключевые принципы физики

Полученные результаты указывают на то, что новые наблюдения ставят под вопрос основополагающие аспекты физики.
Группа ученых проверяет теорию Эйнштейна через изучение искривлений пространства и времени, вызванных гравитационными эффектами.
Анализ охватывает 100 миллионов галактик на различных этапах эволюции Вселенной и показывает, что гравитационные “ямы”, созданные массивными телами, соответствуют предсказаниям Эйнштейна в древние времена.
Однако с приближением к современности эти искажения становятся менее значительными, что ставит под сомнение верность теории в условиях ускоряющегося расширения Вселенной, как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Science Daily.
Исследователи сосредоточились на периоде от 3,5 до 5 миллиардов лет назад, когда начало ускоренное расширение Вселенной.
В это время гравитационные искажения не совпадают с предсказаниями Эйнштейна, что может указывать на новое поведение гравитации на больших расстояниях.
Хотя существующие данные недостаточно убедительны для опровержения общей теории относительности, новые измерения с космического телескопа Euclid могут открывать новые горизонты в физике.
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