Канадские ученые предположили, что от частого стресса может страдать память

Исследователи высказали мнение о том, что частый стресс может негативно сказываться на памяти.

Группа ученых из SickKids и Университета Торонто провела исследование и обнаружила, что стресс снижает детальность памяти у мышей, приводя к образованию обобщенных воспоминаний, которые фиксируются более крупными нейронными сетями.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что воздействие стресса влияет на память животных, делая их воспоминания менее специфичными.

Мыши не могли различить стрессовые и нейтральные звуки, реагируя на них одинаково. Однако введение препарата, блокирующего синтез глюкокортикоидов, помогло восстановить точность запоминания, как сообщает Ferra.ru.

Эти результаты могут изменить принципы лечения посттравматического стрессового расстройства.

Ранее также сообщалось о разработке российскими учеными платформы для создания цифровой копии человеческого сознания, которая позволит сохранить ценности и воспоминания для возможного будущего воссоздания.

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