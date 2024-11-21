Чтиво сегодняшнего дня: «Пиковая дама»

1 марта 1834 года в III книжке «Библиотеки для чтения» вышла в свет повесть Александра Пушкина «Пиковая дама». 7 апреля того же года Пушкин записал в дневнике: «Моя „Пиковая дама“ в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза.

1 марта 1834 года в III книжке «Библиотеки для чтения» вышла в свет повесть Александра Пушкина «Пиковая дама». 7 апреля того же года Пушкин записал в дневнике: «Моя „Пиковая дама“ в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и Натальей Петровной и, кажется, не сердятся». Кто же была эта Наталья Петровна, чье сходство с героиней пушкинской повести, к счастью, не рассердило придворную публику?

Родилась она 17 января 1741 года в семье видного русского дипломата, сенатора графа Петра Григорьевича Чернышова. Отец его, Григорий Петрович, представитель небогатой и незнатной дворянской фамилии Чернышовых, был денщиком Петра Первого.

Стремительный взлет к почестям и богатству императорского денщика начался тогда, когда Петр I женил его на 17-летней красавице, бесприданнице Евдокии Ржевской, дав за нею приданного 4 тысячи душ. И потом родившимся от этого брака сыновьям жаловал «на зубок» деньги и деревни. В светских кругах ходила упорная молва, что Наталья Петровна была Петру Первому родной внучкой.

Елизавета Петровна, как и ее отец, осыпала Чернышовых особыми милостями, жаловала им доходные поместья, графские титулы, и вскоре Чернышовы стали одним из богатейших семейств России.

В год рождения дочери Петр Чернышов был назначен посланником в Данию. Затем были Пруссия, Англия, Франция. Вместе с отцом колесила по Европе и юная графиня. Она получила блестящее воспитание и образование. Свободно владела четырьмя языками. Лучшие живописцы, как, например, Людерс, Друэ, Рослин, писали ее портреты.

В 1762 году Петра Чернышова жалуют сенатором. Его дипломатическая карьера на этом заканчивается, и вся семья возвращается в Россию.

Наталье Петровне 21 год. Молодая, интересная, очень умная, прекрасно образованная, завидная невеста, она кружится в вихре светской жизни. При блеске екатерининского царствования начинается и ее головокружительная придворная карьера — она становится фрейлиной. На придворных балах молодой Павел, будущий император, танцует с ней менуэты.

В конце июня 1766 года в Петербурге была устроена карусель (конная военная игра, турнир) — одно из пышных и веселых празднеств времен Екатерины, на котором среди женщин победительницей вышла Наталья Петровна. Вручая ей приз, главный судья престарелый фельдмаршал Миних сказал: «Государыня моя! Вы та персона, которой я уполномочен от Ее Императорского Высочества вручить первый приз, выигранный вашим приятным проворством».

В том же 1766 году она вышла замуж за очень красивого, богатого, но с несколько расстроенным состоянием князя Владимира Борисовича Голицына. Энергичная, с твердым мужским характером, Наталья Петровна взяла управление хозяйством в свои руки и вскоре привела его в порядок. Она всегда умела устраивать свои дела. Привыкнув быть везде и во всем полновластной хозяйкой и повелительницей, Наталья Петровна впоследствии будет влезать во все подробности хозяйственных дел своих уже взрослых детей.

По свидетельству современников, в своем слабохарактерном и простоватом муже Наталья Петровна чтила больше всего его фамилию. Цензор Иван Снегирев записал однажды в своем дневнике: «Она все фамилии бранит и выше Голицыных никого не ставит, и когда она перед внучкой своей 6-летней хвалила Иисуса Христа, то девочка спросила: «Не из фамилии ли Голицыных Иисус Христос?»

Став княгиней, Наталья Петровна приобретает еще более внушительное положение при дворе. Дети ее тоже всегда стояли на высших ступенях социальной лестницы. (У нее было три сына и две дочери. Старший сын Петр умер еще ребенком.)

В 1783 году княгиня Голицына для воспитания и образования детей выехала за границу.

Княгиня была тепло принята в Париже при дворе Марии Антуанетты. Ее величают Московской Венерой. Ей оказывал знаки внимания английский король Георг II и даже подарил свой портрет с автографом. В Париже у княгини был прекрасный особняк. Балы, приемы, воспитание подрастающих детей.

В мае 1789 года из-за начавшихся в Париже беспорядков Наталья Петровна вынуждена была уехать в Лондон, взяв с собой дочерей. Сыновья остались в Париже со своим гувернером Оливье.

В марте 1790 года Голицына вернулась в Париж.

Встревоженная вестями из Франции и боясь дурного влияния французских событий на своих подданных, Екатерина II велела всем русским поскорее вернуться в свое отечество. 27 августа Наталья Петровна с дочерьми и мужем покинула Париж. Сыновей она отправила в Рим.

«…И вот, наконец, я вне пределов Франции, которая внушает мне такой сильный страх. Впрочем, с тех пор, как я пересекла ее границу, я больше, чем когда бы то ни было, сожалею о том, что рассталась с нею. Я покинула страну, где провела самым приятным образом семь лет», — записывала в путевой дневник Наталья Петровна.

Вернувшись в Россию, Наталья Петровна поселилась в Петербурге на углу Малой Морской и Гороховой. Свой дом она превратила в великосветский салон для французской эмиграции.

Екатерина II видела в этом обществе опору против вольнодумства и поддерживала его, а потом ему покровительствовал Павел. Естественно, что все это еще более способствовало укреплению положения Натальи Петровны при дворе. Ее авторитет был непререкаем в обеих столицах.

Наталья Петровна была буквально образцом придворной дамы. Ее осыпали почестями. На коронации Александра I ей пожаловали крест Святой Екатерины меньшей степени. На ее бале 13 февраля 1804 года присутствовала вся императорская фамилия. В 1806 году она уже статс-дама. При коронации Николая I ей был пожалован орден Святой Екатерины II степени. В 1824 году Голицыну принимают почетным членом крупнейшего научно-хозяйственного общества, признавая ее равной со всеми членами общества во всех правах и имуществах.

В свете Наталью Петровну прозвали «la princesse moustache» («усатая княгиня») за выросшие к старости бороду и усы.

Но поистине достойна удивления предупредительность властей к княгине Голицыной. Она очень увлекалась картами, но стала плохо видеть, так для нее специально были изготовлены карты большого формата. По ее прихоти к ней в имение, расположенное вдали от столицы и дорог, могли прислать придворных певчих.

По воспоминаниям Феофила Толстого, музыкального критика и композитора, «к ней ездил на поклонение в известные дни весь город, а в день ее именин ее удостаивала посещением вся царская фамилия. Княгиня принимала всех, за исключением государя императора, сидя и не трогаясь с места. Возле ее кресла стоял кто-нибудь из близких родственников и называл гостей, так как в последнее время княгиня плохо видела. Смотря по чину и знатности гостя, княгиня или наклоняла только голову, или произносила несколько более или менее приветливых слов. И все посетители оставались, по-видимому, весьма довольны».

18 января 1821 года Константин Булгаков писал своему брату Александру в Москву: «Вчера было рождение старухи Голицыной. Я ездил поутру ее поздравить и нашел там весь город. Приезжала также императрица Елизавета Алексеевна. Вечером опять весь город был, хотя никого не звали. Ей вчера, кажется, стукнуло 79 лет, а полюбовался я на ее аппетит и бодрость».

К княгине на поклон приводили только начавшую выезжать молодую девушку; только надевший эполеты молодой офицер являлся к ней представляться как к высшему начальству. По средам у нее были балы.

Княгиня Голицына была очень богата. После ее смерти осталось 16 тысяч крепостных душ, множество деревень, домов, поместий по всей России. О ее богатстве говорят, в частности, сведения, недавно обнаруженные нами в книге для записей подорожных за 1832 год. Только Н.П. Голицына, единственная, могла себе позволить для проезда из Москвы в Петербург нанять 16 лошадей. Самое большее, что позволяли себе самые богатые путешественники — это 6 лошадей на тот же путь.

И эта гордая, независимая, своенравная княгиня, видевшая шесть царствований, неизменная, преданная и ревностная хранительница всех дворцовых устоев и традиций, это живое воплощение твердости и незыблемости престола, в итоге не выдержала испытания на вечную верность и преданность ему. Она оказалась в числе сочувствующих и защитников тех, кто дерзнул в декабре 1825 года посягнуть на эту твердость и незыблемость. По иронии судьбы в числе последних были и ближайшие родственники Натальи Петровны.

Такова была княгиня Наталья Петровна Голицына, вдохновившая однажды великого поэта на создание одного из колоритнейших образов в русской литературе. Родившаяся при Елизавете, блиставшая при Екатерине и Павле, увенчанная высокими почестями при Александре и Николае, она умерла в один год с Пушкиным, не дожив всего четырех лет до своего столетия.