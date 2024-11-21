Канада обвинила Иран в попытке убийства 84-летнего правозащитника

Канада обвинила Иран в намерении расправиться с 84-летним правозащитником Ирвином Котлером, который на протяжении многих лет борется за права человека и является критиком режима Тегерана.

Специальные службы страны предотвратили попытку покушения на Котлера, экс-министра юстиции.

Как сообщается в одном из канадских изданий, Иран долгое время преследовал Котлера за его открытые высказывания против властей.

С 2003 по 2006 годы он занимал пост министра, а после завершения политической карьеры в 2015 продолжил активно защищать права человека по всему миру.

По информации издания, в прошлом месяце ему стало известно о потенциальной угрозе жизни от иранских агентов в течение 48 часов.

Обратясь в полицию, Котлер узнал о двух подозреваемых в заговоре. Центр по правам человека имени Рауля Валленберга подтвердил информацию о планируемом покушении.

Тем не менее, представитель организации Брэндон Гольфман отметил, что Котлер не имеет данных о возможных арестах.

Другой высокопоставленный чиновник, Франсуа-Филипп Шампань, охарактеризовал заговор как “очень тревожный”.

Котлер также выступает за признание Корпуса стражей исламской революции террористической организацией.

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