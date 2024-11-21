Активисты обращают внимание на проблему растущего неравенства во время Недели Детства

В настоящее время проводится Неделя раннего детства, и правозащитники говорят, что правительствам необходимо сделать больше для решения проблемы неравенства.

“Если вы, например, из семьи с низким доходом или живете в семье, где в основном говорят по-английски, то при поступлении в детский сад вы в большей степени подвержены риску возникновения уязвимостей во многих областях вашего развития”, – говорит Элиза Бонневилль, директор Collectif petite enfance.

Она говорит, что семьи в провинции сталкиваются с растущими социально-экономическими и территориальными различиями, поэтому в этом году неделя раннего детства посвящена более пристальному рассмотрению этих различий.

“Мы должны высказаться вместе с ними и напомнить всем, что это очень важный период для развития человечества”, – добавляет она.

Последнее исследование, проведенное в Квебеке о развитии детей в детских садах, показывает резкое увеличение в период с 2012 по 2022 год числа 5-летних детей, которые считаются уязвимыми.

Англоговорящие дети подвергаются еще большему риску, отмечается в исследовании, что является основной проблемой для общин коренных народов, объясняет Дерек Аронья, Ненс Монтур, посол в Совете директоров Комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению коренных народов Квебека и Лабрадора.

“Особенно в связи с ужесточением законов, касающихся языка, теперь нам говорят, что вы должны говорить по-французски, в то время как наш родной язык сокращается”, – говорит Монтур.

Он также говорит, что общины коренных народов сталкиваются с еще большим риском из-за систематической дискриминации.

“Есть факторы удаленности, небольшой размер общины и различия в юрисдикции”, – говорит Монтур.

Но даже в городе эти различия все еще существуют, – говорит мэр района Мерсье-Хочелага-Мезоннев Пьер Лессар-Блэ.

“Вся эта общественная инфраструктура действительно важна для уменьшения различий между бедными и богатыми семьями в округе, – говорит Лессар-Блэ.

Хотя чудесного решения нет, Бонневиль считает, что правительства должны делать больше.

“Правительства должны продумывать политику и социальные действия по отношению к сообществам, а сообщества должны знать, что лучше для их населения”, – говорит Бонневиль.

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