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Новости Активисты обращают внимание на проблему растущего неравенства во время Недели Детства

Активисты обращают внимание на проблему растущего неравенства во время Недели Детства

Степан Артемьевский Ноя 21, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Активисты обращают внимание на проблему растущего неравенства во время Недели Детства отключены 1 Views

В настоящее время проводится Неделя раннего детства, и правозащитники говорят, что правительствам необходимо сделать больше для решения проблемы неравенства.

 

“Если вы, например, из семьи с низким доходом или живете в семье, где в основном говорят по-английски, то при поступлении в детский сад вы в большей степени подвержены риску возникновения уязвимостей во многих областях вашего развития”, – говорит Элиза Бонневилль, директор Collectif petite enfance.

Она говорит, что семьи в провинции сталкиваются с растущими социально-экономическими и территориальными различиями, поэтому в этом году неделя раннего детства посвящена более пристальному рассмотрению этих различий.

“Мы должны высказаться вместе с ними и напомнить всем, что это очень важный период для развития человечества”, – добавляет она.

Последнее исследование, проведенное в Квебеке о развитии детей в детских садах, показывает резкое увеличение в период с 2012 по 2022 год числа 5-летних детей, которые считаются уязвимыми.

Англоговорящие дети подвергаются еще большему риску, отмечается в исследовании, что является основной проблемой для общин коренных народов, объясняет Дерек Аронья, Ненс Монтур, посол в Совете директоров Комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению коренных народов Квебека и Лабрадора.

“Особенно в связи с ужесточением законов, касающихся языка,  теперь нам говорят, что вы должны говорить по-французски, в то время как наш родной язык сокращается”, – говорит Монтур.

Он также говорит, что общины коренных народов сталкиваются с еще большим риском из-за систематической дискриминации.

“Есть факторы удаленности, небольшой размер общины и различия в юрисдикции”, – говорит Монтур.

Но даже в городе эти различия все еще существуют, – говорит мэр района Мерсье-Хочелага-Мезоннев Пьер Лессар-Блэ.

“Вся эта общественная инфраструктура действительно важна для уменьшения различий между бедными и богатыми семьями в округе, – говорит Лессар-Блэ.

Хотя чудесного решения нет, Бонневиль считает, что правительства должны делать больше.

“Правительства должны продумывать политику и социальные действия по отношению к сообществам, а сообщества должны знать, что лучше для их населения”, – говорит Бонневиль.

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