Группа активистов из Монреаля подаст в суд из-за отсутствия консультаций по велосипедным дорожкам

Группа недовольных граждан подает в суд на город Монреаль из-за того, что, по их словам, не были проведены консультации относительно велосипедных дорожек.

В понедельник вечером около 30 протестующих из Демократической коалиции Монреаля провели демонстрацию у здания мэрии во время заседания совета, требуя, чтобы их выслушали.

“Мы хотим показать жителям Монреаля, что есть надежда, что есть организация, которая борется за них”, – сказал Марк Перес, директор и пресс-секретарь коалиции.

За последний год группа собрала 32 000 долларов для финансирования судебного процесса против города Монреаль, совета городской агломерации и района расширения Виллере—Сен-Мишель—Парк.

Группа наняла юридическую фирму Bergman & Associates, которая планирует подать иск в течение ближайших нескольких недель.

“Целью иска является отмена применимых подзаконных актов и постановлений. Во-вторых, остановить строительство незастроенных велосипедных дорожек и, насколько это возможно с юридической точки зрения, восстановить уже построенные велосипедные дорожки”, – сказал в интервью адвокат Майкл Бергман.

Бергман добавил, что может быть предъявлен иск о возмещении ущерба в связи с невозможностью использования дорог общего пользования и парковочных мест.

“С гражданами не были проведены консультации, и мы утверждаем, что существует юридическая обязанность проведения консультаций. Велосипедные дорожки, по сути, были созданы или стали обязательными в рамках своего рода нисходящего процесса”, – утверждает Бергман.

Во время демонстрации протестующие выразили недовольство, а некоторые даже зааплодировали, когда один из выступавших призвал отстранить Projet Montreal.

“Цель судебного иска в основном состоит в том, чтобы заставить город сесть за стол переговоров со своими гражданами и владельцами бизнеса и выполнить рекомендации, которые позволили бы найти справедливое решение для всех”, – пояснил Перес.

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