В Канаде профсоюз работников таможни и иммиграции, призвал к укреплению охраны границы с Америкой

Этот призыв был озвучен председателем профсоюза Марком Вебером в свете возможного увеличения числа нелегальных мигрантов после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Вебер отметил, что власти Канады должны увеличить зоны патрулирования границы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы.

Он также указал на необходимость совместной работы пограничной службы и Королевской канадской конной полиции, которая должна получить дополнительное финансирование для выполнения этой задачи.

Издание сообщает, что после выборов Трампа в Канаде все чаще звучат призывы к улучшению охраны границ из-за опасений по поводу наплыва мигрантов.

В Министерстве общественной безопасности Канады уверяют, что министр Доминик Леблан регулярно получает обновления о ситуации на границе, в то время как национальные службы готовятся к любым изменениям.

Представитель канадской пограничной службы Люк Реймер сообщил, что в 2023 году было выдворено более 15 тысяч иностранцев, а также изъято более 900 единиц огнестрельного оружия.

В общей сложности безопасность на границе обеспечивают около 8,5 тысяч пограничников.

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