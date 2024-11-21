Гуляем по Монреалю: центр и его достопримечательности

Территория, расположенная между бульваром Рене Левека и улицей Шербрук, которая тянется вдоль реки и ограничена улицами Ги и Сен-Дени, является центром Монреаля.

Здесь можно увидеть множество зданий, выполненных в модернистском и постмодернистском стилях, культурные центры и торговые комплексы, которые гармонично соседствуют с историческими церквями, музеями и круглосуточными магазинами, предлагающими местные угощения.

Начните свою экскурсию с площади Дорчестер, где конные экипажи ждут посетителей. Уличные артисты и продавцы цветов предлагают свои товары вокруг скульптуры Генри Мура «Лежащая обнаженная», а также рядом с памятниками шотландскому поэту Роберту Бернсу и канадским премьерам Уилфриду Лорье и Джону Макдону. Небоскребы комплекса «Sun Life», построенные в 1933 году, являются старейшими в городе. На южной стороне площади, на пересечении улиц Пил и Сент-Катерин, находится главный туристический информационный центр Монреаля.

На северо-западе, вдоль бульвара Рене Левека, расположен римско-католический собор Монреаля — Марии, Царицы Мира, который был возведен в XIX веке и является уменьшенной копией собора Святого Петра в Риме. Его длина достигает 109 метров, ширина трансепта — 73 метра, а высота купола составляет 83 метра. Позолоченный бронзовый балдахин над главным алтарем скопирован с балдахина Бернини из собора Святого Петра. К сожалению, перед собором нет площади, подобной знаменитой площади Бернини, что делает его визуально менее внушительным на фоне огромного отеля «Fairmont Queen Elizabeth» и небоскребов «Sun Life».

Над соседней площадкой, площадью Виль-Мари, величественно возвышаются с другой стороны отель «Королева Елизавета», фасад центрального вокзала VIA Rail Gare et парящее здание Королевского банка. На севере площади, в районе пересечения улиц Пил и Сент-Катрин, располагается офис туристической информации провинции Квебек.

Эта площадка служит стартовым пунктом для начала экскурсии по обширному подземному городу. В поисках укрытия от снежной и ледяной непогоды, которая царит на протяжении пяти-шести месяцев в году, а также от удушающего зноя летом, как местные жители, так и туристы спускаются в этот лабиринт с магазинами, кинотеатрами, ночными клубами, кафе и ресторанами. Каждый день этот «альтернативный город» привлекает до 500 000 посетителей. Зимой гости отеля «Fairmont Queen Elizabeth» могут перемещаться здесь без верхней одежды и теплой обуви, а в знойный июльский день с облегчением укрываются от жары в этом подземелье. Протяженность подземных галерей, соединённых с метро, достигает около 30 километров, проходя через места, такие как площадь Виль-Мари, Бонавентура, Лес Терас и комплекс Дежарден, даже доходя до южного пригорода Лонгё, под рекой Святого Лаврентия.

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