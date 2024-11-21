С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день приветствий (World Hello Day) отмечается ежегодно 21 ноября. Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго общения, а не применяя силу, можно решить практически любые конфликты.

Всемирный день телевидения (англ. World Television Day), отмечаемый ежегодно 21 ноября, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года (резолюция № A/RES/51/205), в ознаменование даты проведения в ООН первого Всемирного телевизионного форума (World Television Forum) в 1996 году.

Всемирный день философии (англ. World Philosophy Day) был провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году и проводится в третий четверг ноября ежегодно с тем, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.

Ежегодно в третий четверг ноября в ряде западных стран мира отмечается День отказа от курения (No Smoking Day). Он был установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году.

В этот день отмечают церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов. Праздник был установлен в 4 веке Лаодикийским собором. По погоде на Михайлу судили о предстоящей зиме. Если наблюдали в этот день иней — нужно было ждать больших снегов. Если Михайлов день начинался с тумана — готовились к оттепели.

Ранним утром 21 ноября 1916 года в Эгейском море затонул «Британник» — корабль-близнец «Титаника». Самое большое судно того времени, «Британник» был переоборудован под госпиталь и активно участвовал в военных действиях Первой мировой войны. Он был одним из пяти лайнеров компании «Уайт Стар Лайн», потопленных во время войны.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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