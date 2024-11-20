Квебекский производитель автобусов Lion Electric обдумывает продажу компании на фоне финансовых проблем

Lion Electric Co. открывает двери для возможной продажи компании, поскольку производитель электробусов изо всех сил пытается остановить продолжающийся дефицит денежных средств.

В заявлении, опубликованном в понедельник, производитель из Квебека сообщил, что рассматривает различные источники финансирования, а также альтернативные варианты, которые “включают продажу бизнеса”.

Ранее Lion Electric предлагала продажу активов в качестве возможного варианта, поскольку стремилась сократить расходы и найти новое финансирование, но не упоминала о прямой продаже фирмы.

В нем говорится, что различные кредиторы, включая National Bank и Bank of Montreal, согласились продлить льготный период по кредитному соглашению на две недели до 30 ноября.

Компания Lion Electric объявила об убытках, превысивших 131 миллион долларов за последние четыре квартала, и о по меньшей мере 520 увольнениях в этом году, или более чем 40 процентах своей рабочей силы.

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