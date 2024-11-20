На планете наблюдается критическое уменьшение запасов пресной воды в водоемах

Международная команда провела обширное исследование, которое выявило значительное сокращение запасов пресной воды на Земле.

Спутниковые данные NASA, собранные с 2015 по 2023 год, показывают, что общий объем пресной воды, включая реки, озера и подземные ресурсы, сократился на 1200 кубических километров по сравнению с периодом 2002-2014 годов, сообщает Газета.ру.

Это снижение началось с затяжной засухи в северной и центральной Бразилии, после чего засушливые условия распространились на Азию, Австралию, Америки, Европу и Африку. Значительное влияние оказало климатическое явление Эль-Ниньо, наблюдавшееся с 2014 по 2016 год, которое изменило погодные условия по всему миру.

Ученые подчеркивают, что даже после окончания Эль-Ниньо глобальные запасы пресной воды не вернулись к прежнему уровню. Несмотря на то, что общее количество осадков остается стабильным, увеличились промежутки между дождями, что приводит к высыханию и уплотнению почвы. В результате земля хуже впитывает влагу во время осадков.

За последние годы частота засух заметно возросла: 13 из 30 самых интенсивных засух, зарегистрированных системой GRACE, произошли после января 2015 года. Исследователи полагают, что глобальное потепление может усугубить истощение запасов пресной воды.

Согласно данным ООН, уменьшение водных ресурсов уже сейчас вызывает серьезные проблемы для земледельцев и населения в целом. Это может привести к продовольственному кризису, социальным конфликтам, росту бедности и увеличению заболеваний из-за использования загрязненной воды.

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