Уведомления о выселении распространяются в лагере бездомных на улице Нотр-Дам

В уведомлении министерства транспорта Квебека говорится, что выселение, наряду с “полной очисткой территории“, состоится в четверг.
Людей, которые там живут, просят собрать свои вещи и покинуть помещение до 21 ноября.
“Пожалуйста, обратите внимание, что все оставленные личные вещи будут утилизированы“, – говорится в уведомлении.
Начальник пожарной охраны города отдал приказ о демонтаже палаточного городка после того, как в одной из палаток начался пожар.
Пламя перекинулось на расположенный неподалеку баллон с пропаном, но он не взорвался. Сообщений о пострадавших не поступало.
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