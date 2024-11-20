Уведомления о выселении распространяются в лагере бездомных на улице Нотр-Дам

Правительство Квебека направило уведомления о выселении членам лагеря бездомных на улице Нотр – Дам в Мерсье – Ошелага – Мезоннев .

В уведомлении министерства транспорта Квебека говорится, что выселение, наряду с “полной очисткой территории“, состоится в четверг.

Людей, которые там живут, просят собрать свои вещи и покинуть помещение до 21 ноября.

“Пожалуйста, обратите внимание, что все оставленные личные вещи будут утилизированы“, – говорится в уведомлении.

Начальник пожарной охраны города отдал приказ о демонтаже палаточного городка после того, как в одной из палаток начался пожар.

Пламя перекинулось на расположенный неподалеку баллон с пропаном, но он не взорвался. Сообщений о пострадавших не поступало.

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