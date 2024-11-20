Канада начала активно продвигать идеи строительства новых нефтепроводов в США

Правительство Альберты инициировало обсуждения по увеличению экспорта нефти в Соединенные Штаты, с целью завершения этих проектов при администрации Трампа.

Кабинет Даниэль Смит проводил переговоры с операторами трубопроводов для расширения экспортных возможностей по транспортировке сырья в США, в том числе через объединение существующих линий, еще до того, как Дональд Трамп вступит в свои полномочия.

При власти демократы ограничивали канадский нефтяной экспорт, что было связано с проблемами, связанными с реализацией нефтепроводов.

В частности, Трамп, находясь на посту президента, отменил решение Обамы о запрете реализации проекта Keystone XL.

Позднее, уже в свой первый день на посту, Байден аннулировал разрешение, выданное Трампом на этот проект.

В результате, строительство трубопровода так и не было завершено.

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