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Новости Канада начала активно продвигать идеи строительства новых нефтепроводов в США

Канада начала активно продвигать идеи строительства новых нефтепроводов в США

Степан Артемьевский Ноя 20, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада начала активно продвигать идеи строительства новых нефтепроводов в США отключены 1 Views

Правительство Альберты инициировало обсуждения по увеличению экспорта нефти в Соединенные Штаты, с целью завершения этих проектов при администрации Трампа.

 

Кабинет Даниэль Смит проводил переговоры с операторами трубопроводов для расширения экспортных возможностей по транспортировке сырья в США, в том числе через объединение существующих линий, еще до того, как Дональд Трамп вступит в свои полномочия.

При власти демократы ограничивали канадский нефтяной экспорт, что было связано с проблемами, связанными с реализацией нефтепроводов.

В частности, Трамп, находясь на посту президента, отменил решение Обамы о запрете реализации проекта Keystone XL.

Позднее, уже в свой первый день на посту, Байден аннулировал разрешение, выданное Трампом на этот проект.

В результате, строительство трубопровода так и не было завершено.

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