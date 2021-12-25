Чтиво выходного дня: Кардинал Мазарини

16 декабря 1641 года сицилийский дворянин Джулио Мазарини, ставленник премьер-министра Франции герцога Ришелье, получил от папы римского Урбана VIII кардинальскую мантию.

Основной целью нового кардинала стало прекращение соперничества между различными группировками в Католической Церкви.

В 1643 году после смерти Людовика XIII и Ришелье кардинал Мазарини стал первым министром Франции и регентом при малолетнем Людовике XIV. Во внешней политике искусный дипломат Мазарини добился больших успехов: он заключил Вестфальский мир 1648 года, мирный и торговый договоры с Англией в 1655 году, Пиренейский мир 1659 года. Благодаря ему Франция стала ведущей державой Европы.

После заключения Пиренейского мира кардинала Мазарини, находящегося на вершине славы и величия, окружили почётом как героя. Он восстановил внутренний мир в стране, обеспечил её внешнюю безопасность, однако это ещё не решение всех государственных проблем: остались финансовые трудности, неукротимое дворянство и янсенистские распри. Причем у кардинала Мазарини возникло намерение снова стать священником, но не ради того, чтобы удалиться от дел, – напротив, чтобы стать папой римским.

Также его мысли занимали исторические события в Восточной Европе – Оливский мир 1660 года, и Османская империя – отправка добровольцев, начиная с 1654 года, на Крит. Однако судьба распорядилась иначе.

В начале 1660 года, на Бидассоа, в Париже и во многих других местах окружающие наблюдали за ухудшением здоровья кардинала Мазарини. Он страдал подагрой, как герцог Гастон Орлеанский и принц Конде, мучился язвами на ногах, у него было дурное пищеварение. Кардинал использовал свои обширные знания, готовя духи и таблетки от невралгических колик, болей в почках из-за камней и легочных недомоганий, часто переходящих в отек легких.

Он худел и слабел, ему приходилось прибегать к помощи румян, чтобы придать свежесть лицу. Его все чаще носили четверо слуг на стуле, в кресле или на матрасе, он хирел и, по-видимому, находился на пороге смерти, хотя ему исполнилось всего пятьдесят восемь лет, тогда это было начало старости, но полностью сохранил интеллект, проницательность, терпеливость, способность вести с десяток интриг одновременно, писать или диктовать до сорока писем в день.

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Мазарини стал героем многих мемуаров своих современников. Обычно его изображали человеком хитрым и циничным, но талантливым и образованным. «Ум его был обширен, трудолюбив, исполнен коварства, характер гибок», – писал о нём Франсуа де Ларошфуко.

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Мазарини прославился также как меценат и библиофил. Он пригласил в Париж оперную труппу из Италии. А его собрание книг положило начало созданию Французской национальной библиотеки. Миллионам читателей Мазарини знаком по роману Александра Дюма «Двадцать лет спустя». Хотя образ Мазарини в нем весьма близок к действительности, Дюма придал ему некоторые комические черты, сочинив эпизод о его похищении.

Джулио Мазарини родился 14 июля 1602г. в итальянском городке Пешина. Изучив право в университете, в 1628г. он стал секретарем папского нунция в Милане, а 2 года спустя был послан во Францию, где познакомился с Ришелье и стал его агентом в Италии. В 1639г. Мазарини перешел на французскую дипломатическую службу и в 1641г. под протекцией Ришелье стал кардиналом. Он был самым близким его сотрудником и по предсмертной просьбе Ришелье был назначен членом королевского совета.

В 1643г. королем Франции стал малолетний Людовик XIV. При королеве Анне Австрийской был создан регентский совет. Зная о многолетней вражде королевы и Ришелье, двор был уверен в падении Мазарини. Но обаятельный итальянец стал любовником королевы и был назначен первым министром.

Первые 5 лет правления Мазарини принесли Франции успехи во внешней политике, но нередко возникали народные волнения. В 1648г. начались антиправительственные смуты, вошедшие в историю как Фронда. Против Мазарини выступили купцы, ремесленники, страдавшие от налогов, и знать, пытавшаяся восстановить прежние феодальные привилегии, уничтоженные Ришелье.

Летом улицы Парижа были перекрыты баррикадами, поговаривали о штурме Лувра. Королева с детьми и Мазарини с основной частью двора тайком удалились в загородный дворец Рюэль. В 1650г. кардинал был вынужден отправиться в изгнание в Кельн, откуда постоянно переписывался с королевой. В Париж он вернулся 3 февраля 1653г. под неистовые овации городских жителей. Фронда завершилась победой королевского двора.

Одной из основных проблем Франции оставалась война с Испанией. Бурбонам нужно было заключить династический брак, и в ноябре 1659г. произошло заключение Пиренейского мира между Францией и Испанией. Французский король женился на испанской инфанте Марии Терезии.

После заключения Пиренейского мира Мазарини находился на вершине славы. У него даже возникло намерение вновь стать священником, но не ради того, чтобы удалиться от дел, а чтобы стать папой римским. Однако здоровье подводила кардинала – он страдал подагрой, мучился язвами на ногах и дурным пищеварением, из-за чего худел и слабел. Кардинал скончался 9 марта 1661г. в возрасте 58 лет.