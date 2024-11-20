Квебек стремится расширить доступ к таблеткам для прерывания беременности и контрацепции

Квебек хочет улучшить доступ к услугам по прерыванию беременности в рамках нового плана борьбы с тем, что правительство называет ущемлением прав женщин во всем мире.

Мартин Байрон, министр по делам женщин Квебека, охарактеризовала правительственный план стоимостью 7,5 миллионов долларов, опубликованный в понедельник утром, как защиту от угроз репродуктивным правам. По ее словам, треть канадских женщин делают аборт в течение своей жизни.

“Что я хочу сказать женщинам Квебека, так это то, что я буду защищать их”, – заявила она журналистам во время пресс-конференции в Монреале. “Наше правительство готово защищать права женщин”.

Байрон сказал, что в Квебеке существует абсолютный консенсус в отношении абортов: 90 процентов квебекцев поддерживают право женщины на выбор. Но решение Верховного суда Соединенных Штатов от 2022 года об отмене дела Роу против Уэйда мобилизовало группы противников выбора в Квебеке и остальной Канаде.

“Права женщин всегда хрупки”, – сказала Байрон. ”

Ее план направлен на улучшение услуг по прерыванию беременности за пределами Монреаля, где, по ее словам, квебекцы иногда ждут до пяти недель, прежде чем смогут прервать нежелательную беременность.

Правительство хочет расширить доступ к таблеткам для прерывания беременности, в частности, путем создания телемедицинской службы для ускорения процесса, особенно для людей, которые живут далеко от клиник, где можно сделать аборт. Байрон сказала, что она хочет, чтобы эта служба заработала к 2027 году.

Согласно плану действий, на медицинские аборты — когда для прерывания беременности используются медикаментозные препараты — в 2022 году приходилось 17% всех случаев прерывания беременности в Квебеке по сравнению с 32% в Онтарио, 53% в Соединенных Штатах и 72% во Франции.

Отчасти это связано с существовавшими в прошлом ограничениями на использование таблеток для прерывания беременности в Квебеке, которые стали доступны с 2017 года. Ранее только врачам, прошедшим подготовку по проведению хирургических абортов, разрешалось назначать лекарства для прерывания беременности, и женщины должны были пройти ультразвуковое исследование, прежде чем получить рецепт.

Эти ограничения были сняты в 2022 году, и теперь практикующие медсестры и акушерки могут выписывать таблетки для прерывания беременности.

Правительство Квебека также планирует открыть новые клиники по абортам, сказала Байрон. Джесс Лего, генеральный координатор федерации планирования семьи Квебека, сказала, что в настоящее время в столичном регионе работает только одна такая клиника.

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