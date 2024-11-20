Гуляем по Монреалю: старый исторический город

Все древние складские постройки, за исключением одной, в старом порту (Vieux-Port) на площади Жака Картье, либо утрачены, либо переобустроены.

Многие из них были преобразованы в кафе или отели, а одно теперь служит Монреальским центром науки с IMAX-кинозалом. В некоторых зданиях проходят знаменитые фестивали, такие как фестиваль регги. Прогуляйтесь вдоль порта к Pointe a Callieres – месту, где первые поселенцы основали Вилль-Мари.

Обелиск на соседней площади Ройяль был установлен в их честь. На Pointe a Callieres можно увидеть статую Джона Янга, который в XIX веке способствовал развитию морской торговли.

Rue St-Sulpice приведет вас на площадь d’Armes, где произошло одно из первых сражений между французами и ирокезами. С этой площади открывается вид на старый исторический Монреаль и новый, промышленные районы.

В центре установлен памятник Мезоннёву, который держит французский флаг с геральдическими лилиями, ставшими прототипом современного флага Квебека. Впечатляет неоготическая базилика Нотр-Дам, построенная Джеймсом О’Донеллом, который так вдохновился работой, что стал католиком.

Для звонка в большой колокол на западной башне ранее требовались усилия двенадцати человек; теперь это делает автомат. Роскошный интерьер базилики разработан Виктором Буржуа. Смешение современного и традиционного искусства в часовне Богоматери Святого Сердца создает атмосферу, подходящую для свадеб и мемориальных церемоний.

В небольшом музее представлены образцы церковной скульптуры и живописи, включая работы монаха Св. Сульпиция, Пьера Адольфа Артура Гвиндона. Рядом находится семинария Св. Сульпиция, построенная в 1685 году для миссионерской деятельности среди ирокезов. В церкви находятся старейшие в Северной Америке башенные часы (1710).

Площадь д’Armes с трех сторон окружена современными постройками, среди которых выделяется внушительная башня почтамта. Неподалеку располагается величественное неоклассическое здание Монреальского банка, возведенное в 1847 году. Это сооружение можно считать своеобразным ответом английских коммерсантов на базилику Нотр-Дам и символом франкоканадских идеалов.

Его роскошный вестибюль, отделанный бронзовыми элементами и черным мрамором, задает атмосферу для старейшего банка в Канаде. Здесь установлена статуя «Patria», посвященная солдатам, павшим в Первой мировой войне. Не упустите возможность осмотреть впечатляющий обменный зал, который достиг своего пика в те времена, когда канадская валюта находилась в руках благородных джентльменов, а не у современных финансистов из Торонто. В небольшом банковском музее удалось воссоздать дух прошлых лет; даже окна кассиров сохранили свой облик с момента основания банка (1817 года).

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