Успешный план по расширению производства компоста в Монреале

Монреальский район Сен-Лоран выполняет свои обещания, и к следующему году хочет, чтобы все жилые здания на его территории смогли собирать компост в специальные баки.

В 2015 году сбор органических отходов впервые был предложен в жилых зданиях, в которых насчитывается менее восьми единиц жилья, и с течением времени услуга распространялась на здания, в которых количество жилых единиц больше.

В следующем году администрация округа надеется, что эта услуга будет доступна в каждом жилом здании.

“Я думаю, мы очень гордимся тем, что Сен-Лоран возглавляет это направление”, – сказал мэр городка Алан Десуза.

Десуза говорит, что компостирование экономит городские деньги и что в районе на 15% сократилось количество отходов на свалках.

“Затраты на захоронение отходов на свалках высоки, и они постоянно растут”, – сказал он. – Таким образом, каждый раз, когда у нас появляется возможность не отправлять материалы на свалку, мы экономим деньги”.

В довершение всего, в прошлом месяце в Сен-Лоране открылся первый в Монреале завод по обработке и производству компоста, и район сотрудничает с группой, которая будет обучать арендаторов наилучшему способу компостирования.

“Они очень рады начать это делать, и это действительно имеет большое значение”, – говорит координатор проекта Vertcite Алексис Легаре-Хамель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.