С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день ребенка (англ. Universal Children’s Day) отмечается ежегодно 20 ноября. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

Празднование Дня педиатра неразрывно связано с празднованием Всемирного дня ребёнка, ведущего свою историю с 1954 года, когда Генеральная Ассамблея ООН дала соответствующие рекомендации государствам-членам ООН.

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких (World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day, World COPD Day) проводится ежегодно в среду второй или третьей недели ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), начиная с 2002 года.

День получил свое название в честь одного из святых мучеников, память которых Русская православная церковь отмечает в эту дату. Феодот был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в 3 веке в Мелитине. В это время на реках и озерах вставал лед. Люди подмечали: «Федот лед ведет». Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбной ловли; во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по заледеневшим рекам. «Реки льдом покрылись — зимние дороги открылись», — говорили люди.

В обстановке военного времени спустя неделю после вступления в Вену оккупационных войск Наполеона в «Театер-ан-дер-Вин» 20 ноября 1805 года под управлением автора впервые прозвучала единственная опера Людвига ван Бетховена «Фиделио».

Нюрнбергский процесс (англ. Nuremberg trial, нем. Nürnberger Prozess, фр. Procès de Nuremberg) — международный судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников — бывшими руководителями гитлеровской Германии. Он начался 20 ноября 1945 года и проходил в Международном военном трибунале в Нюрнберге (Германия) и продолжался до 1 октября 1946 года. Суду были преданы высшие государственные и военные деятели фашистской Германии: Геринг, Гесс, фон Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Борман и другие.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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